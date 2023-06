A máskor csendes épület megtelt gyerekzsivajjal, a 12-13 éves fiatalok betekintést nyerhettek az orvosok, az ápolók, egészségügyi személyzet munkájáról és a különböző eszközök szerepéről. A program reggel 8 órakor kezdődött. Straubingerné Vince Ildikó, a rendezvény egyik szervezője – aki egyébként a radiológiai osztály vezető asszisztense – tartott tájékoztatást a náluk folyó szakképzésekről.

A rendezvény végén Straubingerné Vince Ildikó elmondta, a gyerekek nagyon érdeklődőek voltak. Szívesen próbálták ki a szakmák különböző fogásait, mert erre is lehetőségük volt az úgynevezett Skill laborban. Leginkább arra voltak kíváncsiak, milyen szakterületek tartoznak az egészségügyhöz. Az előadó elmondta, 17 szakcsoportban dolgoznak a kórházban. Néhány szakterület kevésbé volt ismerős nekik, például a közegészségügy, járványügy - melyekkel az utóbbi években, a járvány kapcsán találkozhattak sokszor a hírekben, ennek ellenére nem kapcsolták össze a gyógyító szakmával. Egy kis filmet is lejátszottak a diákoknak, melynek a címe is sokat elárul: Veled másokért – ebből megismerhették a tényt, hogy a gyógyítás csapatmunka.

A következő előadó Bara-Kádár Katalin szakpszichológus volt, aki a pályaválasztásról beszélt, pontosabban arról, ki, hogyan próbálja meg befolyásolni a fiatalokat – a szülőktől kezdve a barátokig, reklámokig – ebben a témában. A pszichológus abban próbált segíteni, hogyan gondolkodjanak önmagukról a diákok.