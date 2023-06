Ezen a hétvégén a Sárközi Lakodalmas programsorozatra érkezik térségünkbe a lakóautósokat, lakókocsisokat tömörítő társaság, és Bátán szállnak meg. A község a futballpályán biztosít helyet a letáborozásra – számolt be a klub elnöke, Bálint Gyöngyi, akitől megtudtuk, hogy decsi lakosként tagjaik körében szereti népszerűsíteni a környékbeli rendezvényeket. Mint mondta, rendszeresen visszatérnek erre a programra a Sárközbe, de részt vettek már a Szekszárdi Szüreti Napokon is.

Általában sok tagjuk érdeklődik a Sárközi Lakodalmas iránt, idén viszont csupán 12 autóval összesen 25-en vesznek részt rajta, ugyanis ezekben a napokban több eseményt is rendeznek Horvátországban és Olaszországban, ahol sok klubtagjuk vendégeskedik. Ezúttal is sokfelől érkeznek Tolnába a lakókocsisok, így például Sukoróról, Kőszegről, Budapestről, Püspökladányból, sőt még Szlovákiából is. Bálint Gyöngyi jelezte, hogy csütörtök reggelre már két lakóautó meg is érkezett Bátára, a nap folyamán várhatóan befutnak a többiek is, akik kisebb sétákat tesznek és közös ebéd várja őket a bátai konyhán.

Péntek délelőtt a falu nevezetességeit tekintik majd meg, a délutánt és estét pedig Sárpilisen, a Sárközi Lakodalmas egyik helyszínén töltik. Szombaton az összes bátai lakodalmas eseményen részt vesznek. A Camping és Caravanning Club találkozói tovább folytatódnak a nyáron is: a tagság a Balaton több pontján is pihen majd, így három hét múlva Fonyódon, majd Révfülöpön, később pedig Balatonfüreden kirándulnak és kapcsolódnak ki a lakóautósok.