A rendezvény végén a magasba emelkedő léggömbök is jelezték, hogy valami véget ért, de egyúttal valami új is kezdődik. A tanév nem csak a nyolcadikosoknak fejeződött be, a napokban évzárókat is tartanak. A gyerekeknek szóló nyári táborokról, programokról összeállítást készítettünk.

Az igazgató ünnepi beszéde, nyolc kívánsággal

„Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a mai ballagási ünnepségünkön: elsősorban az ünnepelt ballagó diákjainkat, a gyermeküket elszorult torokkal kísérő szülőket és rokonaikat, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját, és minden kedves jelenlévőt.

Kedves nyolcadikosok!

Itt állok előttetek az utolsó közös »munkanapunkon«. Nyolc éven keresztül léptem be veletek ugyanannak az iskolának a küszöbén reggelente.

Beszédem írásakor két alternatíva merült fel bennem: vagy könnyesen emlékezünk az elmúlt esztendőkre – bár ez esetben kockáztatjuk a lányok sminkjét –, vagy pedig megpróbálok egy kis ösztönző útravalót csomagolni nektek. Én inkább az utóbbi mellett döntöttem: apró kívánságokkal igyekszem megtölteni a tarisznyátokat.

Ahogy anno Tibi bácsi a három kívánságba dobálta a labdákat, én a kívánságaimmal szeretném ugyanezt tenni:

1. kívánságom: Legyen hitetek! Egy erdélyi író mondta egyszer, hogy »az embereknek hitre van szükségük ahhoz, hogy élni tudjanak. Hinniük kell valamiben, máskülönben elvesztek.« Szerintem bármi lehet az a valami, amiben egy ember hisz, de legfőképpen saját maga legyen az.

2. kívánságom: Álmodjatok! S ezeket vegyétek igenis komolyan, akármilyen hóbortnak tűnnek, mert így nőnek majd valósággá! A saját szállodádra vágysz? Keress fel egyet, nézd meg a működését és hozd létre a sajátodat. Álmod a Forma-1? Akkor remélem, már tudod, mi az a dupla diffúzor. Filmsztár akarsz lenni? Irány a casting! Johnny Depp se Jack Sparrowként kezdte.

3. kívánságom: Legyen elegendő erőtök, energiátok! És nem csak fizikailag, hogy a bevásárlásból elbírjátok a kosarat, hanem lelkiekben is, hogy még a megfoghatatlan ólomsúlyok is piheként legyenek ott a vállatokon.

4. kívánságom: Kívánok társakat az életetekbe, hogy legyen kivel megosztanotok élményeiteket és átélni azokat. Hiszen mekkora örömöt okoz, ha szeretteinkkel együtt éljük át, ha éppen felvettek egy iskolába vagy az olyan kis semmiségnek tűnő pillanatokat, mikor hullócsillagot látunk elrepülni.

5. kívánságom: Légy magabiztos! Az emberek tisztelik, megbecsülik az ilyen embereket, s így jobban érvényesíteni tudod terveidet.

6. kívánságom: Egy kalappal… mármint szerencsét! A sok-sok tudás mellé, amit megszereztetek (vagy amit meg kellett volna szereznetek) az iskolánkban és majd fogtok a további életetekben, kell a szerencsés kéz, a szerencsés személyiség. S ha úgy álltok hozzá a dolgokhoz, hiszem, hogy magatokhoz vonzzátok azt.

7. kívánságom: Mosolyogj! Ha nem is mindig segít, de könnyebb az élet, ha jókedvvel, optimistán áll hozzá az ember. S az önfeledt pillanatokból válnak a legfényesebb emlékek majd. Úgy gondolom az együtt töltött időtök során is jó néhány ilyen fényes morzsa hullott le. Egy ismert színész szavaival élve: »Mindig hálás vagyok a nevetésért, kivéve, amikor az orromon jön ki a tej.« Legyetek ti is hálásak ezekért a pillanatokért.

8. és egyben utolsó kívánságom: Küzdjetek és soha ne adjátok fel! Megfelelő hozzáállással, kitartással a legkisebb kavics is sziklává válhat. »Nincs veszett ügy, míg akad csak egy bolond is, aki küzd érte« – hangzott el egy közkedvelt filmben.

Ezek voltak tehát az én kívánságaim számotokra! Kívánom, hogy a következő iskolátokban és az életben is álljátok meg a helyeteket és érjétek el a céljaitokat!

Tisztelt osztályfőnökök, kedves kollégák!

Nehéz, de örömteli feladat volt az itt álló ballagó diákokat idáig eljuttatni. Köszönöm, hogy következetes, türelmes és tartós munkával a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönöztétek diákjainkat. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit az általános iskolai évek alatt kaptak tőletek tanulóink. Mi pedagógusok évről évre ballagtatunk, számos osztályt végigviszünk, mégis tudjuk, hogy minden diák egyszeri és megismételhetetlen. Pedagóguspályánk mindenkori legszebb ismétlődése a ballagás.

Kedves szülők!

Szülőként is érzem, hogy kevesebb boldogságosabb pillanat van az ember életében, mint látni felnőni gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahova, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiábavaló. Úgy érzem, hogy abban, hogy milyenek lettek gyermekeink, és milyen lesz az életük, közös a felelősségünk. Kérem, a továbbiakban is álljanak mellettük, hogy tartós boldogsággal élhessék életüket.

Kedves vendégeink!

Két évtizede a nevelőtestület az iskola fennállásának 20. évfordulója alkalmából díjakat alapított. Így évenként egy-egy kiválóan teljesítő tanulót plakettel díjazunk.

A díjakat a Rotary klub és A diákokért alapítvány támogatásának köszönhetjük!

Az idei évben az Ötös Plakettet Ambrus Franciska Anna, 8. a osztályos tanuló kapja. A Jó tanuló, jó sportoló díjat Stier Dániel 8. b osztályos tanuló érdemelte ki. Kiemelt könyvjutalomban részesülnek az alábbi tanulók: Badacsonyi Gréta 8. a osztályos tanuló kiemelt könyvjutalomban részesül az atlétika és a kézilabda területén elért kiemelkedő sporteredményeiért. Horváth Gréta 8. a osztályos tanuló kiemelkedő sporteredményeiért az atlétika és a kézilabda területén, valamint kimagasló tanulmányi eredményeiért. Zaják Zorka 8. a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért és odaadó közösségi munkájáért. Csende Imre Olivér 8. b osztályos tanuló a labdarúgás területén elért kiemelkedő sporteredményeiért. Karácsony Hanna 8. b osztályos tanuló kimagasló zeneművészeti tevékenységéért, megyei, regionális, országos és nemzetközi zongoraversenyeken elért eredményeiért. Ferger Zsófia 8. c osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért.

Könyvjutalomban részesülnek az alábbi tanulók, akik nevelőtestületi dicséretben részesültek, több tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, tanulmányi eredményük nyolc éven át kitűnő, magatartásuk

példamutató volt. Kocza Anikó 8. a osztályos tanuló, Császár Luca, Horváth Ákos, Keller Levente, Knapp Nimród, Kocsis Gergő, Tegzes Dániel 8. b osztályos tanulók. Díszoklevelet kapnak a következő tanulók, akik nyolc éven át kimagasló tanulmányi eredményt értek el: Csontos Eszter, Györgye Liliána, Holtz Tamás 8. a osztályos tanulók, Foray Zétény, Hajdu Emma, Kovalik Soma 8. b osztályos tanulók.

Büszke vagyok az alábbi tanulóinkra akik angol vagy német nyelvből komplex középfokú nyelvvizsgát szereztek. Angol nyelvből: Balla András, Császár Luca, Foray Zétény, Knapp Nimród, Keller Levente, Tegzes Dániel, felkészítőjük: Tóthné Kormos Zsuzsanna. Német nyelvből: Ambrus Franciska, Holtz Tamás, Horváth Gréta, Illés Merse, Kocza Anikó, Zaják Zorka, felkészítőjük: Rácz Nóra

Kedves ballagó diákok!

Ma lezárult életetek egy nagy, meghatározó korszaka. Kívánom nektek, hogy egész életetek során legyen erőtök, kitartásotok a nehézségeket leküzdeni, alkalmazkodni a változásokhoz. Kívánom, hogy azok az alapok, amelyeket ebben az iskolában szereztetek, elegendőek legyenek ahhoz, hogy önmagatok számára célt tudjatok találni, s ezt a célt meg is tudjátok valósítani.

S végezetül ne felejtsétek: »Tanulni kell, mert a tanulásba fektetett munka mindig meghozza a gyümölcsét, s mint tudjuk, a gyümölcsből pálinkát lehet főzni.«

Isten veletek!”