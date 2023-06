Civil kezdeményezésnek köszönhetően újították fel és rendezték be a Mórágy központjában található várótermet, ahová nemcsak kényelmes fotelek és asztal került be, de egy könyvespolc is tele könyvekkel, hogy az idelátogatók és itt időzők kellemesen tölthessék idejüket.

– A falut folyamatosan építgetjük, szépítgetjük és a mai napon azt ünnepeljük az idelátogatókkal és a segítőkkel együtt, hogy valóra váltottuk a 2020-as álmunkat - tájékoztatta lapunkat Lieszkovszky Károlyné, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. A képviselőtestület idén úgy döntött segítő jobbot nyújtanak az ötletünkhöz, így egyrészt kívülről, belülről festést és felújítást végeztek az épületen, mi pedig a faluszépítők csoportja szépen bebútoroztuk és otthonosabbá tettük a várót.

Lieszkovszky Károlyné elmondta, próbáltak arra törekedni, hogy minél kisebb költségvetésből, főként olyan használati tárgyakból rendezzék be a helyiséget, amire másnak már nincs szüksége, így azok új értelmet nyerhetnek.

– Gyönyörű szépen megújult a könyvtárunk egy pályázatnak köszönhetően és például onnan kaptunk polcot és könyveket is. Nagymányokról is küldtek nekünk köteteket, ami nagyon jól esett nekünk, ezt a költséghatékonyság szempontjából a mányoki hentes hozta el nekünk. Ezenfelül a vitrinben poharak is találhatók és csillárt is felszereltünk.