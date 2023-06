Hagyományőrzés 1 órája

A nosztalgiázásra csábító kuglófillat

A váraljai lakodalmak jellegzetes süteménye régóta a fahéjas-mazsolás kuglóf. Közel húsz éve kezdték el a kuglóffesztiválok szervezését. Az ideit most szombaton tartották. A hagyományőrzés kistelepüléseken nehézségekbe ütközik a lakosság fogyása és elöregedése miatt. Most, első alkalommal gyerekeket is bevontak a kuglófkészítésbe.

Gyerekeket is bevontak a kuglóftészta dagasztásába, nyújtásába. Fotó: A Szerző sajátja.

Kuglóffesztivált 2004 óta rendeznek Váralján. Az ideit június 24-én tartották a helyi sportpálya területén. Kitelepültek a vásározók – kézművesek és játéklehetőségeket kínálók –, volt arcfestés, főzőverseny és habparti. A fő attrakciónak természetesen a helyi specialitás, a fahéjas-mazsolás lakodalmas kuglóf számított, mely kerámia sütőformában készül, három méretben. A kicsihez húsz, a közepeshez negyven, a nagyhoz nyolcvan deka lisztet használnak. A falu polgármestere, Sziebert Éva elmondta, évről-évre bővül a programkínálat, jó a hangulat mindig, az első vendégek megérkezésétől, az éjszakába nyúló bálig. Elszármazottak is szoktak jönni, hisz a váraljai kuglóf illata nosztalgiázásra is csábít, régi lakodalmak emlékét idézi. Fesztiválokat csak két évtizede szerveznek, ám maga a kuglófkészítés évszázados hagyomány. Csakhogy kistelepüléseken a hagyományőrzés nem egyszerű dolog. Akik lelkesen csinálták, lassan kiöregszenek, meghalnak, a fiatalok pedig ingáznak, családi ügyekkel vannak elfoglalva, nem érnek rá ilyesmire. Az egyik szervező, Dékány Tiborné két remekbeszabott váraljai kuglóffal.

Fotó: A Szerző sajátja. A helyi hagyományőrző egyesület elnöke, Jáhn Jánosné a mentőötletét vázolta: – Az óvodás és kisiskolás korú gyerekek bevonásával próbálkozunk, most első ízben. Délelőtt ők dagasztanak, nyújtanak és sütnek – persze szülői felügyelettel – kis kuglófokat, délután pedig a felnőttek látványmunkája következik, természetesen nagy kuglófok készítése, a közönség bevonásával. Volt a faluban tánckar és énekkar is, ám ma már nem működnek, mert a tagság koros, fiatalok pedig nem kapcsolódtak be. Talán a kuglófsütő hagyomány megmenthető. Most 14 gyerek jelentkezett, színesítve a fesztivál programját, ami bizakodásra ad okot. Sziebert Éva polgármester mutatja a sütőformát.

Fotó: A Szerző sajátja. Recept Fazekasok készítik a váraljai lakodalmas kuglóf sütőformáját. Hozzávalók: 80 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 5 dkg vaj, 20 dkg cukor, 3 tojássárgája, 4 dl tej, 1 csipet só. A töltelékhez: 12 dkg cukor, 2 teáskanál fahéj, 1 teáskanál kakaó, fél csomag mazsola. Elkészítjük a tésztát, kelni hagyjuk, majd kinyújtjuk. Rászórjuk a fahéjas cukrot és mazsolát, összetekerve a kizsírozott formába helyezzük és kisütjük.

