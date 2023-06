A székely dédunokák óvodás és kisiskolás csoportja a fát körbeölelő táncával, énekszóval idézte fel a hagyományokat a Székelyek Háza udvarán, majd a legények kidöntötték a szalagokkal feldíszített májusfát, ezzel is búcsúztatva a tavaszt, számolt be az eseményről a Bátaszék Most hírportál.

A rendezvény során fellobbant az Összetartozás tüze is. A Kormorán Magyar passiójának zenéi és versei szóltak a trianoni tragédia emlékére. Az eseményt gasztronómiai élményekkel is fűszerezték, Erős János, bátaszéki szakács salátalevese koronázta meg a napot, amit mindenki megkóstolhatott.

Az esemény hangulata ismét magával ragadó volt, és tökéletes alkalmat teremtett az együtt ünneplésre és megemlékezésre.