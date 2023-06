Szakmai nappal egybekötött gabona fajtabemutató zajlott le kedden a vármegye székhelyén. A szervező a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola volt, az intézmény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezetével karöltve tartotta a rendezvényt.

A délelőtti kezdésen, az iskola ebédlőjében tartott megnyitón Fülöp Mónika igazgató köszöntötte a résztvevőket, az agrárium szereplőit, ismertette a programot és mindenkinek sok sikert, minél több hasznos információt kívánt a megalapozott fajtaválasztáshoz. A szakmai nap első előadójaként dr. Füzi István tartott előadást. Az agrár-szakmérnök növényvédelmi aktualitásokat sorra véve elmondta, hogy a kalászos gabonatermesztők nehéz időszakot éltek meg, nemcsak gazdasági, hanem növénykórtani szempontból is. Az időjárási körülmények miatt sárgarozsda járvány tizedelte az erre fogékony fajtákat.

Ez a lombot leszárító, a termés akár nyolcvan százalékát is elpusztító gombafajta 2014-ben már jelentős károkat okozott és most is súlyos fenyegetést jelentett a gazdáknak. Rutinszerű permetezéssel nem győzhető le, dr. Füzi István hangsúlyozta, hogy visszaszorításához folyamatos odafigyeléssel párosuló, magas fokú szakértelemre van szükség. A kritikus helyzetekben háromszor kellett védekezni, kezelést alkalmazni, az ezzel járó többletkiadások óhatatlanul megnövelték a termelési költségeket. A termény felvásárlási ár ugyanakkor meglehetősen alacsony. S ha mindez – azaz a sárgarozsda – nem lenne elegendő, akkor ehhez járult még a vörösrozsda, valamint a fuzárium, utóbbi kettővel is meg kellett küzdenie a búza termesztőknek.

Vadkerti-Tóth Viktor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárpolitikai szakértője a közös agrárpolitikáról, az idén indult támogatási ciklus újdonságairól és az ezekkel járó feladatokról és kötelezettségekről, valamint a hazai stratégiai tervben kialakított Zöld felépítményről osztott meg ismereteket. Néhány mondatban bemutatta a területalapú támogatások rendszerét, a 2023. évi egységes kérelemben igényelt hektár és gazdálkodói létszám adatokat.

Emellett ismertette, hogy az eddigi évekhez hasonlóan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai idén is aktívan közreműködtek a kérelmek beadásában. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a hazánkban beadott kérelmek több mint hatvanöt százalékánál a NAK nyújtott segítséget a gazdálkodóknak. Az előadás második felében a gazdálkodási naplóban bekövetkezett változásokra hívta fel a figyelmet. Beszélt a Területi Monitoring Rendszer (TMR) működéséről, arról, hogy milyen célt szolgál ez a rendszer és ezzel összefüggésben milyen feladatok várnak a gazdálkodókra.

Az előadásokat fajtabemutató követte a 6. számú főút melletti parcelláknál. Itt tizenegy fajtatulajdonos összesen százkilenc kalászosát – őszi árpáját, őszi búzáját és tritikáléját – tekinthették meg az érdeklődők.