Máglyatűz című regényében már 2018-ban, tehát jóval az orosz-ukrán háború megjósolta a két ország közötti fegyveres konfliktust. A kötetben ugyanis az olvasható, hogy Putyin orosz elnök felveti az Ukrajna elleni hadművelet lehetőségét. Ez a jóstehetség dr. Demkó Attila sajátja, nem véletlenül, hiszen biztonságpolitikai szakértőként számára a legapróbb jel is árulkodó és előrevetíti a jövőbeni eshetőségeket.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) geopolitikai műhelyének vezetője a napokban Szekszárdon járt és elfogadta a teol.hu szerkesztőségének meghívását.

A vele készített beszélgetésben természetesen a keleten zajló, súlyos összecsapásról esett szó. A podcast vendége összefoglalta, hogy mi is az alapvető oka ennek a sokak által elképzelhetetlennek tartott háborúnak. Azt is részletezte: mivel lehet magyarázni azt, hogy az Ukrajnához képest nyilvánvalóan jóval erősebb Oroszország nem foglalta el afféle villámháborúban Ukrajnát, avagy annak stratégiai-gazdasági értelemben meghatározó részeit? Miért képes ilyen hosszú ideje kitartani Ukrajna? Azt is megkérdeztük a biztonságpolitikai szakértől, hogy kiterjedhet-e a háború, mármint olyan értelemben, hogy más országok hivatalosan is csapatokat küldenek erre a hadszíntérre?

Dr. Demkó Attila azt is elmondta, hogy míg Ukrajna az Egyesült Államokra támaszkodhat, addig Oroszország egy másik szuperhatalom, jelesül Kína segítségében bízhat. A távol-keleti birodalomnak ugyanis nem érdeke, hogy riválisa, az USA Oroszország rovására erősödjön. Végezetül az iránt tudakozódtunk vendégünktől: mikor és miként zárulhat a háború és milyen lesz a világ ezek után? Annyit elárulhatunk, hogy a szakértő szerint túl sok jóra nem számíthatunk.