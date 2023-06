Csökkenés mutatkozik a regisztrált bűncselekmények számában a Szekszárdi Rendőrkapitányság működési területéhez tartozó 21 településen. Dr. Marcsek Sándor rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető elmondta, hogy az elmúlt évben valamivel több mint 1450 bűncselekményt regisztráltak, ami tíz százalékos mérséklődést jelent a 2021-es számokhoz képest. Hozzátette, hogy ez az adat valamennyi kimutatott bűncselekményt tartalmazza, ám a kiemelten kezelt bűncselekmények körébe tartoznak azok, amelyek leginkább befolyásolják a lakosság szubjektív biztonságérzetét. Ez az emberöléstől kezdve a lopásig sok mindent magában foglal, és az utóbbi időben már a csalás is ebbe a kategóriába tartozik. A kiemelten kezelt bűncselekmények száma szintén csökkent, 8 százalékkal.

A kapitány ugyanakkor hozzátette, hogy a bűnügyi statisztika szakmai elemzésekre ad lehetőséget, de önmagában nem értékelhető általa egy település közbiztonsága. Ahhoz, hogy átfogó képet kapjanak, az emberek visszajelzése is kell, hiszen az is fontos, hogy a településen élők mennyire érzik magukat és a vagyontárgyaikat biztonságban. A rendőrség munkatársai különböző szakmai fórumokon, rendszeres kapcsolattartással gyűjtik be a visszajelzéseket. Emellett folyamatos a kapcsolattartás az önkormányzatokkal, valamint a körzeti megbízottak és dr. Marcsek Sándor is rendszeresen tart fogadóórákat.

A bűncselekmények mellett a tulajdon elleni szabálysértések is nagyban befolyásolják a szubjektív biztonságérzetet, illetve vannak olyan jogsértések, amelyek elsősorban a lakosság komfortérzetére vannak hatással. Ilyen a szemetelés, a hangoskodás, zavaró tevékenységek a szomszédban. Gyakran ilyen esetekben is a rendőrséghez fordulnak az állampolgárok, ami a rendőrök iránti bizalom jele. Dr. Marcsek Sándor elmondta, hogy minden hívásra reagálnak, és azt kéri a lakosságtól, hogy a 112-es segélyhívó számon kérjenek segítséget.

Arról is beszélt, hogy a bűnözést gazdasági folyamatok is befolyásolják, de elsősorban társadalmi jelenség, így a megelőzéséhez is széleskörű társadalmi összefogás szükséges. Színtere többek között a család, a baráti kör, a szomszédság, az oktatási rendszer, de nagy szerepe van a civil szférának is. Közülük a polgárőrséget külön is kiemelte a rendőrkapitány, hiszen az egyesületek tagjai ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükből áldozva tesznek a közbiztonságért, és ezért köszönet illeti őket.

Dr. Marcsek Sándor azt is hangsúlyozta, hogy a tulajdon védelme elsősorban a tulajdonos feladata. Gyakran találkoznak olyan esetekkel, amikor a könnyelműség vezetett kárhoz, és például egy padon felejtett táska okán az alkalom szülte a tolvajt. Az online térben elkövetett csalások száma egyre magasabb, holott ezeknek az eseteknek a túlnyomó része odafigyeléssel megelőzhető lenne. Még mindig sokan adják ki telefonon a bankszámla adataikat, vagy töltenek le olyan alkalmazást, amellyel a csalók hozzáférnek a pénzükhöz. A gyors átutalási idő miatt a rendőrségnek nem sok esélye van az összeg visszaszerzésére. A rendőr ezredes emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy internetes rendelés esetén érdemesebb utólag fizetni, mint ahogy egy-egy munkálat után a vállalkozónak is. Ugyanis arra is szép számmal van példa, hogy az elkövető vállalkozónak adja ki magát, a megrendelő pedig előre kifizeti azt a munkát, amit aztán el sem kezdenek.

A kapitány arra is kitért, hogy egy-egy bűncselekménytípus esetszámának emelkedése kapcsolatban állhat a rendőrség munkájával. Erre kitűnő példa a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, azon belül is a járművezetés ittas állapotban és a járművezetés az eltiltás hatálya alatt. Ez utóbbi míg korábban szabálysértés volt, 2021. május 14-től már bűncselekmény. A folyamatos közúti ellenőrzések, igazoltatások pedig azt eredményezik, hogy egyre több ittas sofőrt és eltiltás hatálya alatt álló járművezetőt szűrnek ki a rendőrök. Ez alapján tehát emelkedett a bűnesetek száma, de nőtt a közlekedésbiztonság. Ezen a téren sem szabad azonban megfeledkezni a saját felelősségről, ugyanis az elmúlt időszakban több haláleset, súlyos sérülés elkerülhető lett volna, ha az autóban ülők, a közlekedők használják a passzív biztonsági eszközöket, a biztonsági övet.

Dr. Marcsek Sándor kiemelte, hogy a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnfelderítési mutatója rendkívül jó, kiváló munkatársakkal dolgozik együtt, akik szívükön viselik a települések közbiztonságának alakulását.