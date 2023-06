A tojótelep teljesen gépesített, elég két ember az üzemeltetéséhez. A baromfi tartása lényegesen olcsóbb a sertésénél, kevesebb takarmány is elég a nevelésükhöz, mondta a cég ügyvezetője. Dr. Reibling József hozzátette, emellett a sertéstelep is üzemel, 450 kocával és szaporulataival.

Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is gratulált a családi gazdaságnak, példaértékűnek nevezte azt, ahogy fejleszteni tudtak. Saját takarmány előállítását, szántőföldjeik művelését, sertéstartást és most tojás előállítását végzik. Mint mondta, ez is azt bizonyítja, hogy hozzáértéssel nagy jövője van a vidéki állattartásnak.