Molnár Dániel, a Hidromol-Agrár Kft. vezető gázmestere elmondta, hogy vannak úgynevezett államalapító darázsfajok, amelyek agresszívan védik a fészküket, ezért támadnak, ha veszélyben érzik azt. Ilyen a kecske-, a német és a lódarázs, valamint a kürtősdarázs. Ugyanakkor a békésebb, nem államalapító fajok közé tartozik a francia, a padlás- és a déli papírdarázs.

Külön kiemelte a tőrösdarazsakat, amelyek fokozott jelenlétére ebben az időszakban lehet számítani. Küllemükben, méretükben ugyan hasonlítanak a lódarázsra, ám ezek a rovarok nem jelentenek veszélyt az emberre. Mitöbb, védett faj, amelynek természetvédelmi értéke ötvenezer forint. Jellemzően korhadó fák odvainál lehet velük találkozni, mert a korhadékkal táplálkozó orrszarvúbogár-lárva szükséges a darázs szaporodásához.

A szakember elmondta, hogy aki csapdával szeretne a darazsak ellen védekezni, már nem tudja megakadályozni a fészeképítést, de egy kisebb méretű fészket rovarirtó spray-vel még fel tud számolni. Az üregek kedvelt helyek a darazsak számára. Gyakori, hogy régi házaknál, a rágcsálók járatait használva építik meg a fészküket, de a gipszkarton fölötti üreg is kiváló hely nekik. Jelenlétükre utal a kaparászó, zümmögő hang a falból, illetve a nedves folt a plafonon. Egy nagyobb fészek kiirtását mindenképpen szakemberre kell bízni. Az elmúlt évben 1650 darázsirtást végzett el Molnár Dániel a munkatársaival.

Ám nemcsak a darazsak adnak munkát a rovar- és rágcsálóirtással foglalkozó szakembereknek. Tavasszal megjelennek a hangyák, amelyek sokak számára annyira zavaróak, hogy irtást kérnek. Arra is van példa, hogy valaki fóbiája okán kér segítséget a gázmesterektől. Molnár Dániel elmondta, hogy az elmúlt nyáron a leggyakrabban végzett munkák közé tartozott a pókirtás. Sok esetben Balaton-parti üdülőtulajdonosok hívták őket, elkerülve, hogy egy-egy méretes nyolclábú frászt hozzon a nyaralókra.

A csótány, a bolha és az ágyi poloska nemcsak szezonálisan, hanem egész évben kellemetlenséget okozhat. Bolhairtáshoz jellemzően akkor hívnak szakembert, amikor a lakásban tartott kutya, macska esetében a gazda nem gondoskodik a megfelelő védelemről, így az egészségügyi kártevő túlzott mértékben elszaporodik. Az ágyi poloska az egyik legkellemetlenebb rovar. Napközben megbújik, nehéz észrevenni, de reggelre rendkívül viszkető csípések utalhatnak a jelenlétére. Molnár Dániel kiemelte, hogy az emberek szégyellik, ha az otthonukban előfordul, mert azt gondolhatják róluk, igénytelenek.

A rovar azonban nem válogat, nem csak a koszos helyekre veszi be magát, és akár egy elegáns szállodából is haza lehet vinni, ha előtte valaki már ágyi poloskával járt ott. Ha valakinél előfordul, érdemes a szomszédságot is megkérdezni, ha kell, ott is irtani, máskülönben ide-oda vándorolhat a lakások között a rovar.

A gázmester elmondta, hogy Szekszárdon több olyan társasház is van, ahova hosszú ideje újra és újra vissza kell menniük irtani. Ezekben a házakban az okozza a problémát, hogy vannak olyan lakások, amelyeknek igen gyakran cserélődik a bérlője, akikhez be sem jutnak. Így hiába számolják fel a problémát a környező lakásokban, amíg nem tudják megszüntetni a gócpontot, addig az ágyi poloskák is visszatérnek.