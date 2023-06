Gyász 2 órája

Elhunyt Medina polgármestere

Halála betegség miatt következett be június 16-án, pénteken 8 óra 10 perckor Szekszárdon, a kórházban. Tavaly már lehetett sejteni, hogy egészségügyi gonddal küzd, hiszen ő maga közölte lapunkkal: egy műtét következtében sokkal nehezebben mozog és közlekedik. Vármegye, sőt, országszerte is sokan ismerték, nemcsak, mint elismerésre méltóan tevékenykedő település vezetőt, hanem mint kiváló zenészt is.

Szeri Árpád Szeri Árpád

Vén Attila 1966. május 9-én született Szekszárdon. Palánkon érettségizett 1984-ben. Medinán élt, 2010-től a település polgármestere. Házas volt, három gyermeke és két unokája van. Zenei érdeklődése korán megmutatkozott. Eleinte hagyományőrző együttesek kísérőzenekarában játszott – húros hangszereken, főleg bőgőn – később saját repertoárral rendelkező együttesekkel lépett fel: a Bartina zenekarral és a Medinai Tamburazenekarral. A zenei kezdetekre így emlékezett: „A nyolcvanas évek elején volt egy néptáncegyüttes Szekszárdon, ami a Bartina elődjének tekinthető. Azt kísértük, s indult a táncházmozgalom is, úgyhogy egyre nagyobb igény mutatkozott a népi hangszeresek iránt. Így kezdődött a zenészi pályám, amit polgármesterként is nagy örömmel folytatok.” Vén Attila. Fotó: M. K. Tavaly, a medinai fejlesztéseket áttekintve jogos büszkeséggel nyilatkozta lapunknak: összességében elégedett a 2022. évben végzett munkával, a település költségvetése stabil és biztonságos. Közéleti és személyes hitvallásként a mások iránti tenni akarás szellemében is így fogalmazott: „Azt szoktam mondani, hogy vannak megélhetési polgármesterek, és vannak, akik szeretik csinálni ezt a munkát. Én szeretem.” Temetése június 30-án, pénteken 15 órától lesz a medinai temetőben.

