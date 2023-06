A Sárközi Lakodalmat a tájegység egykori központjában nyitották meg az Ete-emlékhelynél, ahol tiszteletüket tették a rendezvényt szervező sárközi települések polgármesterei.

– Az Ete-emlékhelyet együtt koszorúztuk meg Báta, Pörböly, Sárpilis és Őcsény polgármesterével, ami azért jelentős, mert a középkorban a mezővárosnak központi szerepe volt a Sárközi települések között – emelte ki Heberling Tibor, Decs polgármestere. A koszorúzást követően Decsen, az Erzsébet téren nyitottam meg a négy napos rendezvényt, amit hagyományosan Decsen egy főzőversennyel kezdünk ünnepelni.

A főzőversenyen huszonkét csapat indult, javarészt a sárközi települések civilszervezetei, de magánszemélyekből álló társaságok is, és hagyományos, lakodalmas ételeket készítettek.

– A helyi óvoda, iskola, a Szülők a Gyermekekért Alapítvány, a Csillagrózsa és Gyöngyösbokréta együttesek is képviseltették magukat a decsi civilek közül. A rendezvényen rengetegen részt vettek, olyanok is főztek, akik nem neveztek. Tiszteletét tette az eseményen dr. Horváth Kálmán főispán és Horváth István országgyűlési képviselő is.

Az igazi nyári hangulatot a Bátai Tamburazenekar tette még emlékezetesebbé, a főzőverseny alatt minden csapatnak elhúzták a nótáját. Rengeteg kulturális fellépőnk volt, felléptek a decsi táncegyüttesek, a citera zenekar és a férfikórus, majd az estét a sztár fellépőinkkel, a Medinai Tamburazenekarral zárhattuk, akik este tíz óráig szolgáltatták a talpalávalót.