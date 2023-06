A június 30-ai programhoz sokan csatlakoztak, benépesült a Perczel-kúria udvara, ahol a futás rajtját megelőzően sajtótájékoztatón köszöntötték a szervezők a megjelenteket. Mások mellett Gui Angéla főszervező, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője és Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere. Mindhárman azt hangsúlyozták, hogy az esemény több célt is szolgál: egyrészt a nemzeti összetartozást, a véradás jelentőségét, a sport fontosságát és a karitatív akcióban rejlő erőt. A sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a rendezvény részeként véradás is zajlott a program központi helyszínén, a Perczel-kúriában.

A 740 kilométeres táv során a magyar-román határt elhagyva több gyermekotthonba is befutnak a résztvevők, ahol a nagyszalontai, a nagyváradi, a zsoboki, a kolozsvári és a magyarfülpösi nehéz sorsú gyermekekkel találkozunk és adnak át nekik sportcipőket. A szervezők hisznek abban, hogy a tőlük kapott edzőcipők a lelki megküzdés útját is tapossák. Az esemény a gyergyószárhegyi gyermekotthonnal szemben lévő tatárdombi emlékműnél ér célba, ahová több száz nehéz sorsú gyermekkel együtt futnak majd be. A célba érkezést gyermekfesztivál követi. A távot az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány felkért ultrafutói teljesítik részben futva, részben kerékpárral, hozzájuk lehet majd minden nap két-három ponton csatlakozni.