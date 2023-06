Pedagógus napi ünnepséget tartott pénteken a Tolna Megyei Szakképzési Centrum a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak, illetve az oktatási, irányítási tevékenységet nagymértékben segítő kollégáknak.

Elsőként Csapó Gábor főigazgató köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, vannak ünnepek, amelyek nem maradhatnak ki az életünkből, és az intézmény dolgozói számára ilyen a pedagógus nap is. Büszke az elért eredményekre, a centrumhoz tartozó iskolákra, a diákokra, a munkatársakra.

Azt hangsúlyozta, hogy kollégái tudást, értékrendet adnak át, szívvel-lélekkel oktatják tanulóikat, türelemmel, szeretettel vannak irántuk. Hivatásukat legjobb tudásuk szerint, elkötelezetten művelik. Segítik a diákokat képességeik kibontakoztatásában, szemléletmódot adnak nekik útravalóul, miközben közösséget is építenek.

Erőfeszítéseikkel a jövőt formálják. A köszönet nemcsak a pedagógus kollégákat illeti, hanem a gazdasági, technikai területen dolgozókat is – mondta a főigazgató. Idén először főigazgatói és kancellári elismerő okleveleket adtak át, a TMSZC és a hozzá tartozó nyolc iskola összesen huszonkét dolgozójának munkáját méltatták.

Ezen felül három nyugdíjas, illetve nyugdíjba vonuló kollégát köszöntöttek, akiknek a kulturális és innovációs miniszter Oktatói Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott. Dömötör Csaba az ünnepséget záró pohárköszöntőjében kiemelte, sok változás zajlott az elmúlt négy évben a centrum életében, új rendszert építettek mindenféle értelemben.

– 2020-ban jött egy új jogszabály, amely teljesen átalakította a szakképzés rendszerét. Az elmúlt három év rengeteg munkával telt, rengeteg eredményt hozott, és azt gondolom, hogy sikeresek vagyunk. Mindenkinek, aki itt van, köszönöm ezt a sikert, mert ez a közös eredményünk, közös sikerünk – mondta a Tolna Megyei Szakképzési Centrum kancellárja.

Hozzátette, az eredmények jöttek, folyamatosan jönnek többek között szakmai tanulmányi versenyeken. Sok az elismerés, amibe rengeteg munkát fektettek a kollégák. – Mindenkinek benne van a sikere abban, hogy több mint 2000 felnőtt tanul a rendszerünkben, ahogyan abban is, hogy az elmúlt négy évben igen jelentős összeget fordíthattunk az intézmények fejlesztésére, és abban is, hogy most meg tudunk állni egy pillanatra – mondta Dömötör Csaba.

Az ünnepségen közreműködtek a Tolna Megye SZC Tanulói. Takács Kristóf szavalt, Heberling Hanna és Ferenczi Liliána, a Hangszerelem Zenestúdió növendékei pedig énekes produkciót adtak elő.

Főigazgatói elismerő oklevélben részesült:

· Tamaskó-Komjáti Anett, a Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium oktatója

· Antus Brigitta, a Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium oktatója

· Takácsné Kovács Beáta, a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium oktatója

· Boros Norbert, a Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum oktatója

· Rittbergerné Fürj Anikó, a Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola szakmai igazgatóhelyettese

· Gyergyovits-Tripolszky Dóra Beáta, a Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola mentor oktatója

· Pretkó Marianna, a Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola vezető oktatója

· Virányi Gabriella, a Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium oktatója

· Szőts Gabriella, a Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium oktatója

· Balassáné Herczeg Szilvia, Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettese

· Belányi Lászlóné, a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium oktatója

· Osipowicz Margit, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum szakképzési előadója

Kancellári elismerő oklevélben részesült:

· Ábrahám Ramóna, a Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium iskolatitkára.

· Molnár Erzsébet, a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium munkaügyi ügyintézője

· Fetzer Zsuzsanna, a Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum gazdasági ügyintézője

· Barutsné Aradi Szilvia, a Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola munkaügyi ügyintézője

· Farkas Erzsébet, a Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola takarító munkatársa

· Babodi Márta, a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, iskolatitkára

· Gyarmati Éva Andrea, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum vállalati kapcsolattartója

· Schmidt Ágnes, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum titkárságvezetője

· Schneiderné Kerekes Delila, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum titkársági ügyintézője

· Sluzek Éva, a Tolna Megyei Vizsgaközpont vezetője

Oktatói Szolgálati Emlékérem elismerést érdemelt ki:

· Jankovics Ferencné, a Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum szakmai oktatója

· Feilné Balogh Klára, a Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola vezető oktatója

· Szamos József, a Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium oktatója