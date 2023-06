Teol.hu videó 1 órája

Flashmobon vettek részt a szekszárdi királyfik és királylányok (Videó)

A szekszárdi gyerekeket is a magasba emelték az országos Három Királyfi, Három Királylány mozgalom keretén belül. Idén is a gyermekvállalás és a gyermekek kerültek a fókuszba. Május 10-én délelőtt az Illyés Gyula Könyvtár udvarán idén először flashmobbal is igyekeztek felhívni a figyelmet a családok legféltettebb kincseire.

Délelőtt 11 órakor Szekszárdon is minden gyermeket a magasba emeltek. (Fotó: K. A.)

Az országos mozgalom és flashmob mottója: Körülöttünk forog a világ! – Utalunk ezzel arra, hogy szülőként a gyermek, a gyermeknek pedig a szülő jelenti az egész világot. A flashmob alapjának számító körtánc is ezt hivatott kifejezni, melyben kicsik és nagyok egyszerre énekelték el a "Kicsi vagyok én, majd megnövök én" kezdetű nótát – emelte ki Mocanasu Boglárka, önkéntes. – A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom flashmobja azt jelképezi, hogy gyereknek és szülőnek lenni is jó. Mozgalmunk 2018 óta rendezi meg a nagy országos gyerekemelést, amelynek lényege az, hogy egyszerre minél több gyereket emeljünk fel, bárhol is legyünk az országban vagy a határon túl. Tavaly több mint ötven helyszínen tízezernél is több gyereket emeltek fel szüleik. Idén táncos flashmob, villámcsődület keretében rendeztük meg az eseményt Zalaegerszegtől Szegeden és Budapesten át Nyíregyházától Szekszárdig.

Három Királyfi, Három Királylány Fotók: Kiss Albert

A gyerekemelés négyszer hagyományos keretek között zajlott, egyszer pedig rendhagyóan, online formában valósult meg. Legelőször csak Budapesten emelték a gyerekeket a magasba, aztán már évről évre több település és közösség csatlakozott a mozgalomhoz a családi napok megrendezésével. Az online emelés 2020-ban szintén felejthetetlen marad, hiszen Göteborgtól Csíkszeredáig sok külföldön élő család csatlakozott és töltötte fel a közösségi oldalára a gyerekemelős fotóját. Idén is több mint 50 településen történt meg 11 órakor az emelés határainkon belül és kívül egyaránt. Idén Szekszárdon immáron harmadik alkalommal került megrendezésre az esemény, mely a korábbi évekhez hasonlóan az Illyés Gyula Könyvtár rendezvényéhez kapcsolódott. Szuper kis csapat kovácsolódott össze mind a szervezők, mind a résztvevők körében. Öröm volt a boldog szempárokat figyelni dalolás közben és látni a hirtelen összeverbuválódott kis „néptáncos” csapat lelkesedését. Bízunk abban, hogy jövőre még nagyobb létszámmal, rutinnal, már összeszokva ismételhetjük meg ezt a szuper programot. Ráadásul, aki feltölti a közösségi felületére az itt készült fotót vagy videót, és ellátja a #gyereketamagasba2023 címkével, nyereményjátékban vesz részt.

