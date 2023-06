Majnay Gábor, a szekszárdi polgármesteri hivatal humán osztályvezetője, Gyurkovics János szekszárdi alpolgármester, Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója és Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője prezentálta kedden, hogy mi vár a gyerekekre az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány létrehozta táborokban. Ezek hétköznap reggel nyolc és délután négy óra között nyújtanak elfoglaltságot, minden gyermek az Erzsébet-tábor logójával ellátott pólót, sapkát vagy tornazsákot kap ajándékba. A táborok célja, hogy a résztvevők közös élményekkel és örök emlékekkel gazdagodjanak.

A kulturális központ a sikeres pályázatának köszönhetően hét héten át összesen háromszázhatvenkét gyermek részvételével tartja meg a napközis Erzsébet-táborokat Szekszárdon.

A táborokat négy általános iskola, a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola, a Szekszárdi Baka István Általános Iskola, a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola, a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bonyolítja le. Minden turnusban előre elkészített programterv alapján zajlanak a foglalkozások: sport, egészségtudatos életmód, környezettudatosság, egészséges életmód, művészeti nevelés, hagyományőrzés, önismeret, kompetenciafejlesztés, kirándulás. A táborvezetők és a táboroztató pedagógusok hétről hétre változatos és színes programokat állítottak össze a gyermekeknek, így a résztvevőket kirándulás, habparty, légvár, gokart, játékos vetélkedők, sorversenyek, kézműves foglalkozások várják helyi iparművészek közreműködésével, de zumbázhatnak, jógázhatnak, valamint kajakozhatnak is, ebben a helyi sportegyesületek szakemberei segítik őket.

A Humánszolgáltató Központ százhúsz kisgyermeknek tud egy-egy hetes ingyenes, programokban gazdag hetet biztosítani július és augusztus hónapokban. A gyerekek nemcsak Szekszárdról, hanem Őcsényből, Decsről, Sióagárdról, Szedresből és Tolnáról is érkeznek majd hozzájuk. A programok során hetente egy nap egész napos kirándulás várja őket a környék természeti, művészeti régióiban: óbányai, szálkai, bátai, Kápolna-téri és Mészöly-tanyára tett kirándulásokkal kápráztatják el őket. Meglátogatják a Wosinsky Mór Megyei Múzeumot, a vármegyeházát, részt vesznek művészet- és meseterápiás, kézműves foglalkozásokon, csapatépítő-, társas-, és sportjátékokon, zumbán, az UFC pályán edzésen, sakkmester is foglalkozik majd velük, valamint katonaság terepgyakorlatoznak is játékos formában.

Az Erzsébet–táborok létszáma korlátozott volt, a jelentkezések sorrendjében kerültek be a gyerekek ebbe a táboroztatási formába, az ellátásuk térítésmentes.

Azok a gyerekek, akik nem jutottak be, őket szintén táboroztatják, biztosítják számukra az Erzsébet táboros szakmai programot. A szekszárdi önkormányzat támogatásával ezen gyerekek négyszeri étkezése kilencszáz forintba kerül naponta.