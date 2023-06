Tamásiban a Hősök Kertjében álló Trianon emlékműnél szerettek volna kezdeni emlékezni a határokon átívelő kulturális gyökerekről, a közös nyelv és nemzeti érzés egységéről, kora délutáni órában, ám épp az ünnepség kezdetére hatalmas erővel zúdult eső a városra. Így az ünnepség résztvevői a közeli Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) oktatási intézmény aulájában, mintegy fél órával később tudták csak elkezdeni a városi ünnepséget. Az eseményen jelen volt Porga Ferenc, Tamási polgármestere, Széles András, Tamási alpolgármestere, ünnepi beszédet Süli János, a térség országgyűlési képviselője mondott.

Bischof Tamás történelemtanár mondott emlékező beszédet Bonyhádon

Fotó: Máté Réka

– Elszakíthatatlanul összetartozunk! Ezt az egységbe forrt kötőanyagot erősíti az a tény is, hogy szinte együtt, egy időben emlékezünk a magyar hősök emlékünnepén, május utolsó vasárnapján azokra a magyar katonákra és civilekre, akik az életüket áldozták Magyarországért. S június elején, a Nemzeti Összetartozás Napján pedig arra emlékezünk, hogy több mint száz esztendeje az akkori nagyhatalmi érdekek hogyan szabták át az egykori Magyarország határait, s hogyan rekesztették országhatáron túlra több mint hárommillió honfitársunkat – mondta Süli János.

Beszédében még elhangzott, hogy az igazságtalan döntés tényei ismertek, a következményeket megélték eleink, s megéljük mi magunk is. Ám az eltelt idő azt tanúsítja: a magyarság történelmi választ adott: „Él nemzet e hazán”. Hozzátette: a magyarság megvallása és megtartása a szülőföldön a legeurópaibb megnyilvánulás, bárhol is éljen az ember! Az összetartozás a nemzetek megmaradásának alapja, az erős nemzetek pedig – legalábbis hitünk szerint – az erős Európa összetartói, kovászai.

– Fontos, hogy egy-egy ilyen megemlékezésen is beszéljünk arról: milyen veszteségek értek bennünket. De mégis úgy gondolom, még ennél is fontosabb, hogy jól végiggondolva felsoroljuk, mit nem tudtak elvenni tőlünk. A jövő szempontjai ugyanis fontosabbak a múlt bántásainál. Ezért gondoljunk csak a küzdeni tudásunkra, gondoljunk csak a nemzeti büszkeségünkre. Gondoljunk csak az élő nyelvünkre, az egyedi kultúránkra vagy éppen az értékrendünkre, ami miatt manapság is igyekeznek arra a bizonyos büntetőpadra ültetni bennünket. Pedig tudhatnák jól: aki büntet, az fél, aki magabiztos, az dicsér! – hangzott még el Süli János országgyűlési képviselőtől.