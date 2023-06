Áron elmondása szerint leginkább az extrém időjárási körülményeket szereti megörökíteni, de bármilyen különlegesség, vagy szemet gyönyörködtető szépség kerüljön útjába egy-egy túra alkalmával, azt biztosan lencsevégre kapja.

Jordáki Áron második helyezett lett az Alakot öltő felhő című országos fotópályázaton májusban.

– Tavaly novemberben lett egy Canonom, előtte csak telefonnal készítettem képeket. Azt mondhatom, hogy a fotózás és a meteorológia, az időjárás figyelése a hobbim. Sokat vagyok a természetben és szeretem megörökíteni annak minden különleges mozzanatát, de főként az extrém időjárási jelenségek vonzanak. Míg más a mínuszokban, vagy egy nagy zuhiban inkább az otthon melegét élvezi, én addig a vihart és a villámokat kergetem a szabadban – emelte ki a fiatal fotós, majd hozzátette: Természetesen egy gyönyörű napkelte, vagy napnyugta is megragad, ahogy mindenki mást is, és az állatvilágot is szívesen megfotózom.

Fantasztikus képeire már iskolájában is felfigyeltek, aminek köszönhetően egy országos fotópályázaton is dobogós helyezést sikerült elérnie.

– Második helyezett lettem Somogyzsitfán a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium által meghirdetett Alakot öltő felhő című országos fotópályázaton májusban. Összesen nyolc fotómat küldtem be, amiből „ A vörös tenger és a sötét templom ” című képem nyerte el leginkább a zsűri tetszését. A képet pedig itt készítettem Závodon.

Az ifjú hobbi fotós a legtöbb képét lakóhelyén és környékén készíti, mivel leginkább biciklivel szeret a természetbe járni. Autodidakta módon tanulja a mesterséget, bár kiemelte, elsődlegesen a tanulásra koncentrál és szülei gazdaságában segédkezik.

– Amit tudok azt javarészt magamtól tanultam meg, de van néhány fotós barátom, akikkel szívesen osztjuk meg egymással a tapasztalatainkat.