50 ÉVE „emberölés bűntettével vádolva állt a Szekszárdi Megyei Bíróság előtt H. A. 53 éves bonyhádi útőr. Féltékenykedésével, italozásával két évtizeden át mérgezte felesége életét. H. A.-né számos alkalommal elmenekült hazulról, elkeseredésében korábban öngyilkosságot kísérelt meg. H. A. szabadságot vett ki azzal a szándékkal, hogy még egyszer utoljára megkísérli az asszony kiengesztelését, de ha hiába próbálkozik, elosztják vagyontárgyaikat. Az osztozkodás békésen kezdődött, de feloldhatatlannak látszó nézeteltérésbe fulladt. H. A. az ágyra lökte feleségét, majd zsebkésével annak nyakán több szúrt és vágott sebet ejtett. H. A.-né a helyszínen meghalt. H. A. kényelmesen kezet mosott, elsétált a Kedves cukrászdába, megivott egy üveg sört és egy deci konyakot –, majd jelentkezett a rendőrségen. A Szekszárdi Megyei Bíróság H. A.-t tizenhárom évi szigorított börtönre és a közügyektől tízévi eltiltásra ítélte.”

50 ÉVE „Báta hajmási és somosi szőlővel, gyümölcsfákkal beültetett zártkertjei fölött a Repülőgépes Növényvédő Állomás egyik repülőgépe – szándékolatlanul – permetfelhőt bocsátott ki. A vegyszer Dikotex 40-EC volt, amellyel a November 7. Tsz. ősziárpa tábláit permetezték. Fejes István mezőőr hatvannégy olyan személy nevét írta össze, akinek szőlejére, gyümölcsösére hullott a gyomirtó szerből. Amint később kiderült, megközelítően száz bátai érintett ebben az ügyben, hozzávetőleg kilencven százalékuk a termelőszövetkezet tagja. Takács István járási növényvédelmi felügyelő megállapította, hogy a permetlé a szőlő, valamint a cseresznye- és őszibarackfák leveleit károsította. Az első becslések megközelítően 300 000 forintra tették a kárt, a későbbiek kevesebbre.”

50 ÉVE jelentős halpusztulás történt a Szekszárd-Báta dunai csatornán. „Azt mondják, éjjel kezdődött. Mikor a korábban alig mozgó víz a Szekszárdra és környékére lezúdult esőktől felduzzadva folyni kezdett lefelé. Mert a hatalmas víztömeg magával hozta Szekszárd szennyvizét. Pontosan nem tudni melyik vállalattól. (...) Tíz éve a csatornában annyi volt a hínár, hogy nem lehetett csónakkal evezni. Ma már csak kevés káka, nád van a töltésoldalban. A bátaiak attól félnek, hogy hamarosan ez is kipusztul és kipusztulnak a halak is. Ezért is annyira felháborodottak, látva, hogy sodorja a víz a karhosszúságú pontyokat, csukákat.”

