Öt évvel ezelőtt a volt Budai Nagy Antal-laktanya megmaradt épületének falára egy márványtábla került. „Ebben az épületben működött 1961 és 1973 között az 5. önálló vegyi–, sugárfelderítő század. Állította az alegység volt katonáinak bajtársi közössége 2018” – tudatja a felirat. A tábla elkészítésében és felavatásában oroszlánrészt vállalt a SZEGZÁRD Veterán Vegyészek Baráti Társasága nevű civil szervezet.

Szikora Mihály elnök, nyugállományú ezredes a teol.hu podcast vendégeként nemcsak a társaságról, hanem magáról az alakulatról is megosztotta emlékeit. Tehette, hiszen 1970-ben Szekszárdon kezdte hivatásos pályafutását, a századnál szakaszparancsnoki, majd hadműveleti kiképző tiszt beosztásokat töltött be egészen 1973-ig. Ismertette azt a történetet is, amikor is 1971-ben Szálkán katonái szó szerint a tűzbe mentek érte és megakadályozták, hogy leégjen a környező erdő.

A század híres személyisége volt Solymos Antal, azaz Solymos Tóni, az Express együttes énekese és frontembere, aki egy visszaemlékezésében így fogalmazott: „Biztos vagyok benne, hogy máig sokan emlékeznek a Tóni-féle zenekarra, melyet öten alakítottunk meg. Nemcsak a megyében, hanem talán a Dél-Dunántúlon is az egyik első beat vagy rock csapat lehettünk. Katonaként majdhogynem többet zenélhettem, mintha Budapesten maradtam volna.”

Nem akármilyen alegységről van tehát szó, ezt az állítást az is igazolja, hogy a szekszárdi vegyi–, sugárfelderítők egy országos, több hetes szakmai kiképzőversenyen a második helyet szerezték meg. Tevékeny részesei voltak a város kulturális és sportéletének is. A Baráti Társasága hívásának eleget téve az egykori bajtársak évente összejönnek Szekszárdon, pár napja pedig immár a hetedik Vegyi Sugár Felderítő Találkozó adott lehetőséget a katona élmények felelevenítésére.

