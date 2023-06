Nem pörög túlságosan az idei esküvői szezon - írja a bama.hu. Amellett, hogy csökken a házasságkötések száma, az ünneplésre is egyre kevesebben vállalkoznak, hiszen minden extrém magas áron érhető el. Drágább a vacsora, a szolgáltatók és még a helyszín is, hiszen előfordul, hogy most ott is terembérleti díjat kérnek, ahol korábban nem kellett a helyért külön fizetni.

A tavalyi évhez képest kevesebb lett az emberek a pénze, és a párok leginkább a szolgáltatókra kifizetett költségeket próbálják lejjebb tornázni. Bár az is megesik, hogy átgondolatlanul adnak ki egy pluszszolgáltatásért extra magas felárat, míg amin nem szabadna spórolni, azon lejjebb adnak az igényeikből.

A szolgáltatók sincsenek könnyű helyzetben, hiszen minden terhük, illetve költségük sokkal magasabb lett, mint az előző években. Magasabb adót fizetnek, több lett az üzemanyagár, alapanyagok is csak többszörös áron érhetőek el. A vacsora az esküvői költségek legnagyobb részét teszi ki. Az ételek árának emelkedését mindannyian tapasztaljuk, és mivel nem lehet jól kalkulálni az inflációval, az esküvőt tervező párok nehezen tudnak több hónapra, fél évre vagy a következő szezonra előre rögzített árral szerződni, és nem mindenki tudja bevállalni az esetleges 30 százalékos drágulást.