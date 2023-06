De most nem a hangjáról lesz szó, hanem a vele megesett történetről, amit szinte az összes hírportál úgy közölt, mint egy izgi sztársztorit. Jóllehet, ha az ügynek akár csak a felszíne alá hatolunk, nyomasztó, elkeserítő, dühítő jelenség tárul elénk.

Történt ugyanis, hogy egy bevásárlóközpontba betérő énekesbe minden ok nélkül belekötött egy társaság. Trágár beszólásokkal alázták meg, életveszélyesen megfenyegették, leköpték és megtépték a haját. A galeri még a helyi biztonsági őrökkel is szembeszállt, tombolásuknak az érkező rend­őrség vetett véget. Ezek után nem az történt, hogy a csoportos garázdaság elkövetőit elvitte egy rabomobil – no jó, rendőrautó. „A kihallgatás után biztonságosan kikísértek bennünket” – írta Instagram-bejegyzésében az énekes ugyancsak megtámadott barátja. Azt is elárulta, hogy nem tettek feljelentést, mert az elkövetők 15-16 évesek. Nem büntethetőek. És senkinek nem hiányzik, hogy a rendőrségre járkáljon.

A büntethetőségi korhatár mifelénk alapesetben a 14. életév, ez remélhetőleg a barát előtt sem titok. Az viszont szinte biztos, hogy a bántalmazott énekes hosszas és kellemetlen tárgyalási procedúra elé nézne, nem is beszélve más rizikóról. Így tehát jobb úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Csak annak nem lesz jó, akit ez a társaság hamarosan ismét megtámad a bevásárlóközpontban vagy bárhol másutt.