Négy általános iskola vett részt az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány Zöldalma Programjában, amely több versenyszámot, virágosítást, környezetvédelmi vetélkedőt és jótékony célokat szolgáló kupakgyűjtést foglalt magában. Az eredményhirdetést június 8-án tartotta a szervezet. Az összesített verseny első helyezettje a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, a második a Paksi Bezerédj Általános Iskola, a harmadik a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a negyedik pedig a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola lett. Az oktatási intézmények többszázezer forint összértékben vehettek át vásárlási utalványokat.

A Deák Ferenc Általános Iskola főként a kupakgyűjtésben tűnt ki, a diákok fejenként közel 80 dekagrammot szedtek össze. – Mindenkit bevontunk a gyűjtésbe, akit csak tudtunk. Tanárok, diákok és családtagjaik is segítették az akciót – mondta Borsné Kern Mária, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola tanára, az ÖKO Munkaközösség vezetője. Fitt Szilárd második osztályos tanuló is családjával együtt gyűjtötte a kupakokat. Azt mondta, hogy fontosnak tartja a környezet védelmét, a szelektív hulladékgyűjtést, az anyagok újrahasznosítását, és tudja, hogy ezzel a semmiségnek tűnő tevékenységgel is mennyit tehet a Földért.

– Az alapítvány akciójában összesen egy teherautónyi kupak gyűlt össze, amelyért 143 ezer forintot kaptunk. Ezt az összeget jótékony célra ajánlottuk fel. Egy műtéten átesett kajdacsi gyermek rehabilitációjához járultunk hozzá – tájékoztatott Adorjánné Kiss-Csordás Alíz, az „Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány” munkatársa.

– A Deák Ferenc általános iskola évek óta sokat tesz a környezetvédelemért, ami pedagógiai programjuknak is a része. Az iskola az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány környezetvédelmi versenyein minden évben részt vesz, és a Fenntarthatósági hét alkalmából is szerveztünk ilyen jellegű eseményeket. Továbbá a környezetvédelem a mindennapjainkat is meghatározza. Ezt bizonyítja az iskola udvarán kialakított rovarhotel, fűszerkert, az elültetett virágok, a komposztálás, a szelektív hulladék- és használt étolajgyűjtés – összegzett Borsné Kern Mária.

A Zöldalma Program egy egzotikus állatokat bemutató előadással zárult, amelyet Demeter Attila, a TuráZoo miniállatkert tulajdonosa tartott az alapítvány Gesztenyés úti székhelyén. A diákok később kézbe is vehették a gabonasiklót, a göndör szőrű tarantulát, az erdei óriás skorpiót. Többen fotózkodtak is az állatokkal.