A legtöbb vendéglátós június első hétvégéjén kezdte meg az idei szezont. Bogdán János balatonlellei vállalkozó is most nyitotta meg büféjét.

– Azt hallottam a szállásadóktól, hogy nagyon nagy a foglaltság a településen, ezért is állunk pozitívan az idei nyárhoz is – hangsúlyozta Bogdán János. – Kedvező árakon dolgozunk, szinte semmit nem emeltünk a tavalyi tarifán.

A melegkonyhás gyorséttermünkben több ételt is kínálunk, és tízféle csapolt sör közül választhatnak a vendégek – tette hozzá a vállalkozó. Bogdán János arról is beszélt kérdésünkre: könnyen talált munkaerőt a szezonra, több egyetemista és főiskolás fiatal is visszajár hozzájuk dolgozni, és a családot is bevonják a feladatokba.

Egy másik lellei vállalkozó, Dominik Zsolt is készül a nyári szezonra. A Napfény strandon található üzletét nemrég teljesen felújították, változtattak az árukészleten, új dizájnnal és dolgozókkal vágnak bele a nyárba.

– A többi vendéglátóhellyel közösen összefésültük az árakat. Nem „szállunk el”, szinte tavalyi díjakon dolgozunk, függetlenül attól, hogy sok minden drágult – mondta Dominik Zsolt.

