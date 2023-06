A gyárlátogatást első ízben rendezték meg most, a program is része annak az új szemléletnek, amelyet az idén tavasszal érkezett új igazgató, Pataki Zoltán szeretne meghonosítani. Mint többször kiemelte, szeretné, ha a gyár jobban nyitna a város felé. Ennek jegyében hozhatták most el dolgozóik a családtagjaikat, akik megnézhették, mivel tölti napjait a párjuk, édesanyjuk, édesapjuk, esetleg a nagymama vagy a nagypapa. Természetesen a biztonság érdekében, és hogy nyugodtan körül tudjanak nézni a látogatók, a gyár ezen a délutánon csak részlegesen működött, a dolgozók csak egy termelősoron tevékenykedtek, nem volt targonca forgalom, a megszokott sürgés-forgás.

A programon az üzem dolgozóinak több mint 250 családtagja vett részt, kicsik és nagyobbak, akik bejárták a termelés helyszínét, a raktárt. A teszt-részlegen is megfordulhattak, amely talán a legérdekesebb volt. Itt az elkészült bőröndök strapabíróságát vizsgálják a valóságban előforduló terheléseknek kitéve: súlyokkal megpakolva, nyolc órán keresztül, háromezer alkalommal rángatják a fülénél fogva, egy futópadon húzzák 32 kilométer hosszan, valamint három különbő magasságról, 30, 60 és 90 centiről különböző irányokra, sarkaira, éleire, a húzókarra és a kerekeire ledobják a bőröndöket. Emellett egy fagyasztóval mínusz 12 fokos hidegnek is kiteszik a bőröndöket, hiszen ezt is bírniuk kell.

A sétán elhangzott, az itt készült bőröndök szinte a világ összes pontjára eljutnak. Fő piacuk Európa, ahová az itt készülő áruk 75 százalékát exportálják. Innen jutnak el az Egyesült Államokba, Kanadába és Ázsiába is. Mint kiderült, az itt készült darabok egyediek, csak itt állítják elő őket. A gyár vezetősége a vendégeknek kis ajándékokkal is készült: az üzemlátogatás végén a felnőttek kulcstartót, a gyerekek csokoládét kaptak.