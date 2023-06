A Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak segítségére idén is számíthattuk. Szebbnél szebb hennák, arcfestések és csillámtetkók készültek a kicsik örömére – tájékoztatott bennünket Huckerné Linde Judit, a nagymányoki művelődési központ igazgatója.

Fotó: Beküldött kép.

A Bonyhádi Rendőrkapitányság munkatársai bűnmegelőzési programmal vettek részt a gyereknapon, sőt a kicsik be is ülhettek a szolgálati járművekbe is. A délután folyamán kulturális műsorokkal is készültek az apróságoknak, először a Léghajó Meseszínház adta elő a Három Kívánság című ismert népmese feldolgozását, majd a Gyerekpezsgő duó szórakoztatta ismert és saját szerzeményekkel a gyermekeket.

A már megszokott módon vidámság, zene tánc jellemezte az egésznapos rendezvényt.