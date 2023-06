– Játékos feladatokkal, tesztekkel igyekeztünk minél színesebb formában megtartani az egészségnapot, amin elsőtől nyolcadik osztályig részt vett minden tanulónk – emelte ki Kozma Erzsébet, igazgató. – Szerdán a sportnapon sok-sok játék közül például a minigolfot, a lengőtekét és a viking sakkot is kipróbálhatták a gyerekek. Csütörtökön pedig családi napot tartottunk, amit második alkalommal szerveztünk meg. Erre a Nemzeti Művelődési Intézet és a Humánszolgáltató Központ is kitelepült érdekes játékokkal, kvízekkel, például a Hungarikum Játszóházat is kipróbálhatták a diákjaink.

Nagy sikert aratott a diákok körében Szabó Dávid és a Bendegúz csapatának fellépése. A szerző felvétele.

Zenés előadás keretében lépett fel a Bendegúz csapata Szabó Dávid énekessel, majd a napot egy fergeteges habpartival zárták a gyerekek a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóknak hála.