A programban katonadalokat, boros dalcsokrot és sváb énekeket hallhat majd a közönség, de közös éneklésre is lehetőség nyílik. Közreműködik a nap folyamán Albertszki Sándor harmonikás, az Abai Fehér Tearózsa Népdalkör és a Paksi Vetővirág Citerazenekar.

A Pincehegyi Cimborák alapítója és vezetője dr. Nemes Imre, ő mutatja majd be a társaságot, míg Rohn Mátyás korábbi polgármester Györkönyt és a Pincehegyet.

Ebéddel is készülnek a vendégek számára, akik két helyszínen, a Krämer és a Rohn pincében borkóstolón is részt vehetnek. Nemcsak helyből és a környékbeli településekről érkeznek rajongók, hanem az ország távolabbi pontjairól, illetve Erdélyből is.