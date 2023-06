– Kiemelkedően fontosnak tartom polgármesterként, hogy folyamatos erőfeszítéseket tegyünk a településünk látképének széppé és vonzóvá tételére. Elhivatott és aktív településvezetőként a virágosítás különös jelentőséggel bír számomra. Azon vagyok, hogy Decs egy olyan hely legyen, amely büszkeséggel tölti el mind a lakóit, mind pedig az odalátogatókat – emelte ki Heberling Tibor.

A polgármester elmondta, hogy fontos a zöldterületek gondozása és bővítése. – Az első és legfontosabb lépés a falu virágosításában az, hogy gondoskodjunk a zöldterületek megfelelő gondozásáról és fenntartásáról. A parkok, közterek, játszóterek és egyéb nyilvános területek rendszeres karbantartása, fűnyírása és virágültetése hozzájárul a településünk esztétikájának javításához. Ezenkívül lehetőségeinkhez mérten terjeszkedhetünk is, új zöldterületeket létrehozva.

Beküldött fotó.

A település több pontján helyeztek el különböző díszleteket, melyek az aktuális évszakhoz passzolnak. Az utcák, terek és közlekedési csomópontok szépítése érdekében több virágtartót és állványt is kihelyeztek. Ez a kis változtatás nagy hatással lehet a faluképre, és kellemesebbé teszi az emberek számára a közterek használatát.

– Idén egy nagy álmomat is szeretném megvalósítani, még pedig azzal, hogy csatlakozunk a Virágos Magyarország pályázathoz. A helyi lakosokat és szervezeteket is szeretnénk bevonni a szépítésbe. Úgy gondolom, a kertészkedés által a közösség sokkal összetartóbbá válik, hatalmas pluszt ad, emellett a turisztikai vonzerőt is jelentősen növeli.