Idén is a Magyar Vöröskereszt fiatal önkéntesei nyújtanak szükség esetén elsősegélyt 19 balatoni szabadstrandon, a déli és északi parton egyaránt, biztosítva ezáltal a nyugodt pihenést az ott nyaralók számára - írta mega bama.hu. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat június 26. és augusztus 21. között tevékenykedik, és ezúttal is várják baranyai fiatalok csatlakozását.

A Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezetének felhívása szerint a szolgálat indulását megelőzően a balatonszárszói táborhely felújítása szükséges annak érdekében, hogy a segítő feladatot elvállaló, elhivatott önkéntesek a pihenőidejüket is a lehető legjobb körülmények között tölthessék. A korszerűsítési munkákat a június 19-ével kezdődő héten végzik - ehhez is várják ügyes kezű önkéntesek jelentkezését, akár csak egy napra is.