Kuvik Istvánné elnök elmondta, hogy az idei év az első, hogy a pilléről tartott konferenciával kezdtek. A pille női fejfedő, Tolna vármegyei érték. Hozzátette, hogy a rendezvényt négy év kihagyás után tartották meg újra. A fesztivált dr. Kriston-Vízi József nyugalmazott múzeumi főtanácsos nyitotta meg, Lábár Tamás plébános pedig megáldotta. Több százan vettek részt az eseményen, amelynek a pincehelyi Művelődési Ház adott otthont.

A tizenhat pillés község közül öt, Koppányszántó, Ozora, Szakcs, Döbrököz és Szakály érkezett Pincehelyre. Idén Attala mutatta be a népviseletét, valamint az Attalai Pávakör is gazdagította a fellépők sorát, amelyek között volt még a Pincehelyi Eszterlánc néptánccsoport, az Ozorai Színkör Kórusa, a Pincehelyi Férfikórus, a Vörösmarty Mihály Nyugdíjas Klub Kórusa, a Rezeda csokor és a Rozmaring néptánccsoport. A Művelődési Házban baba és pille kiállítást is meg lehetett tekinteni.

A Pillefesztivál meglepetés tortababája (Beküldött fotó)

– Az országban összesen tizenhat Kapos-menti község képviseli a pillét, a fesztivállal a célunk, hogy népszerűsítsük ezt a különleges fejviseletet. A Pillefesztivál jelentős esemény Pincehely életében – mondta lapunknak Kuvik Istvánné, egyesületi elnök még a rendezvény előtt. Hozzátette: számára szívügy a pille, gyerekkora óta viseli, hat évesen már pillésen fényképezték. Ha tehetné mindig viselné. Öt pilléje van, minden népviseleti ruhájához egy-egy. Elmondta azt is, hogy Pincehelyen nyolcvan-száz pille biztosan fellelhető.