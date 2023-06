A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor Program ösztöndíjasainak zárókonferenciáján kiemelte: a nemzetpolitika célja a nemzetegyesítés a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt – tájékoztatott az MTI.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. MTI/Balogh Zoltán

Mostanra egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni az oktatás, a kultúra, a média, a sport és a nemzetpolitikai programok területén - vont mérleget Potápi Árpád János. Hozzátette: jó látni, ahogy egyre inkább megerősödik a nemzeti összetartozás élménye és érzése a fiatalokban és a gyermekekben is. Úgy fogalmazott: a nemzetpolitika jövője nem képzelhető el fiatalok és gyermekek nélkül. Abban, hogy ez megvalósulhasson, sokat segítenek a nemzetpolitikai programokban közvetlenül közreműködők, így a két ösztöndíj programban kiutazók - mutatott rá.

Felidézte, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program 2013-ban indult 47 ösztöndíjassal, a programban eddig 661-en vettek részt. A szórvány magyarságot felkaroló, 2015-ben indított Petőfi Sándor Programban 308-an működtek közre - részletezte, és köszönetet mondott az ösztöndíjasok és mentorok munkájáért.

Kitért arra is, hogy volt, aki mindkét programban többször is részt vett. Közölte: a Covid után úgy döntöttek, nem lesz olyan pályázati megkötés, hogy aki kétszer, háromszor is közreműködött, annak több évet kell ismét várnia, hogy újra jelentkezhessen.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Potápi Árpád János reményét fejezte ki, hogy a mostani ösztöndíjasok közül is minél többen újra pályáznak majd az északi félteként kilenc hónapig tartó programokra. Értékelése szerint az idei program is rendkívül sikeres volt, és mindenki, aki bekapcsolódott legalább annyi élményt, magyarságtudatot és hazaszeretetet kapott az eltöltött idő alatt, mint amennyit ő adott.

Az államtitkár a rendezvényen átadta a diaszpórában és a szórványban szolgálatot teljesített ösztöndíjasok részére az okleveleket.

A Kőrösi Csoma Sándor Program, valamint a Petőfi Sándor Program keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ösztöndíjasokat küld a Föld különböző pontjain diaszpórában, valamint a Kárpát-medencében szórványban élő magyar közösségekhez. Az ösztöndíjasok feladata, hogy közösségszervező munkájukkal segítsék az anyaországtól távol élő - a diaszpóra esetében gyakran másod- vagy harmadgenerációs - magyarokat a magyar nyelv, magyar kultúra, magyar identitás megőrzésében, magyar gyökereik ápolásában.