Pintér Zsolt lapunknak elmondta, a kis Konor a családban mindkét ágról öröklődő zöldhályog betegség egyik fajtájával küzd. A budapesti, Mária utcai szemklinikán most elvégzett szemműtét Konor látásának megtartása érdekében történt, és sikeres volt. Hogy a jövőben szükség lesz-e további beavatkozásra az édesapa úgy fogalmazott, egyelőre még nem lehet tudni. A kisfiúnak mostantól mindenesetre speciális szemüveg kell viselnie, amelyet már el is készítettek. Ennek költsége is jelentős 700 ezer forint volt, amelynek 90 százalékát szerencsére a társadalombiztosítás téríti, a jótékonysági est bevétele pedig fedezi a fennmaradó összeget is.