Szekszárdon a korábbi évekhez hasonlóan az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány felhívására és a szekszárdi önkormányzat megbízásából a Babits Mihály Kulturális Központ ebben az évben is pályázott az Erzsébet-táborokra.

– Hét héten keresztül összesen 362 gyermek jelentkezését tudtuk elfogadni az ingyenes napközis táborokba – tájékoztatott Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója, akitől megtudtuk, július első két hetében a Babits iskola, a 3-4. héten a Dienes Valéria Általános Iskola, augusztus első hetében a Garay iskola, a 2-3. héten pedig a Baka István Általános Iskola ad majd helyet a táboroknak.

A hagyományokhoz híven a táborvezetők és a pedagógusok hétről hétre változatos, színes programokat állítottak össze a gyerekek számára. Többféle sportlehetőség – zumba, jóga, kajak –, valamint kirándulás, légvárazás, gokartozás, játékos vetélkedők, sorversenyek, emellett kézműves, fazekas foglalkozások is várják a diákokat a táborokban. A gyermekeknek a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. biztosítja a napi négyszeri étkezést.

– A táborozás végén minden résztvevő még ajándékot is kap, mindezeknek köszönhetően várhatóan idén is igen népszerű lesz a program – vélte az igazgató. Mint megtudtuk, a táborok már tavasszal megteltek, így az iskolák csak abban az esetben fogadnak el pótjelentkezést, ha betegség vagy egyéb, előre nem látható okok miatt lemondás történne.

Pakson idén is lesznek Erzsébet-táborok, ugyanis sikeresen pályázott a program megrendezésére a Csengey Dénes Kulturális Központ és a Paks Kistérségi Szociális Központ – jelentette be sajtótájékoztatóján Szabó Péter, Paks polgármestere és Kiss-Fodor Melinda a program szervezője.

A polgármester jelezte, hogy idén mintegy 350 gyermeket táboroztatnak. – A családoknak minden bizonnyal nagy segítség ez, hiszen egyrészt megkönnyíti a gyermekek nyári felügyeletét, másrészt a táboroztatás ingyenes programokkal, napi négyszeri étkezéssel együtt, mindössze ötszáz forint részvételi biztosítékot kell fizetni gyermekenként – emelte ki Szabó Péter.

Kiss-Fodor Melinda elmondta, hogy heti turnusokban táboroztatnak július 3. és augusztus 11. között. A tábori sorozat bázisa a Csengey Dénes Kulturális Központ, illetve a Paks Kistérségi Szociális Központ lesz – írta meg a TelePaks. Egy-egy turnusban legkevesebb 51 legfeljebb 60 gyermek vehet részt, akikre a két intézmény munkatársai vigyáznak.

A szervező arról is tájékoztatott, hogy változatos programokkal várják a táborozó általános iskolásokat.

– A pályázati elvárásnak megfelelően a kínálatban szerepel a sport, a környezettudatosság, a művészeti nevelés, a közösségépítés és a kirándulás.

Utóbbi célállomásai között szerepel a Cseresznyéskert Erdei Iskola, az atomerőmű horgásztavai és Révbérpuszta. A foglakozások között lesz többek között strand, mozi, kézműves foglalkozás, íjászat, tenisz, bűvészműsor és intézménylátogatások például az ebrendészeti telepre és a paksi tűzoltóságra.

Forrás: MW

A napközis táborban 8-tól 16 óráig tart a program, a szülők fél 5-ig mehetnek a gyermekeikért.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a jelentkezések a tavasz folyamán már megtörténtek, de van várólista, ha esetleg valaki menet közben visszamondaná a részvételt. Utóbbi esetében kérik, hogy jelezzék ezt a szervezőknek az [email protected] címen, ha felmerülne kérdés, az Erzsébet-táborok Paks 2023 Facebook-csoport felülete is rendelkezésre áll.

Tamásiban a Család- és gyermekjóléti központ ottalvós és napközis Erzsébet-táborra is pályázott Tamásiban. Az előbbi a Balatonnál, Zánkán lesz, ahol két turnusban összesen 43 gyerek üdülhet a nyáron június 25–30. és augusztus 6–11. között – mondta el kérdésünkre Kankainé Gergely Gabriella.

A helyi szociális központ szakmai vezetőjétől megtudtuk, napközis Erzsébet-táborokat három turnusban szerveznek, júliusban 10–14-e, majd 17–21-e, valamint július 31. – augusztus 4-ig, ahová hetente 30 diákot várnak.

A zánkai ottalvós táborban rengeteg különböző kikapcsolódási lehetőség várja a gyerekeket, amelyet központilag szerveznek számukra, a napközis táborozók számára pedig a Család- és gyermekjóléti központ munkatársai állították össze a programokat.

Itt a sport-, tudomány-, kulturális témájú elfoglaltságok mellett, kézműves foglalkozások, kirándulás is várja majd a gyerekeket, akik a hírek szerint nagyon jól szokták érzeni magukat.

–A táborozók tavaly a Katica Tanyán jártak, idén pedig Bikalra látogatnak – számolt be Kankainé Gergely Gabriella, aki szerint az Erzsébet-táborok azért is fontosak, mert a résztvevők általában halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, akik ilyen színvonalú programokon nem igazán tudnak részt venni, hiszen a szülők nem tudnák ezt finanszírozni.

Az ottalvós táborokban teljes ellátást kapnak a gyerekek, a napközisben pedig négyszeri étkezést és a programokat biztosítják egy jelképes összegért. Előbbinél napi ezer, a másiknál napi ötszáz forintba kerül a részvétel.