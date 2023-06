A Szekszárdi Tankerületi Központ 2019-ben díjat alapított a kimagasló felkészültséggel végzett tevékenység, valamint a kiemelkedő teljesítmény elismerésére. A hétfői ünnepségen tízen vették át az elismerést, és tették ezt azok is negyedszázan, akik nyugdíjba vonulnak, az ő munkájukat emléklappal ismerték el. A díjakat Gerzsei Péter, a központ igazgatója adta át, aki podcast adásunkban elmondta, a pedagógusoké nem munka, sokkal inkább hivatás. A pedagógusok sokszor szülői feladatokat látnak el, ha kell ápolják a tanulók lelkét és nemcsak tanóráikat tartják meg, hanem foglalkoznak a tehetségesekkel, ha kell felzárkóztatják a diákokat – fogalmazott a tankerületi központ vezetője.

Kitüntette legkiválóbb pedagógusait a Szekszárdi Tankerületi Központ. Fotó: Makovics Kornél

Heilmann Józsefné, a Garay János gimnázium nyugdíjba vonuló igazgatója két elismerést is kapott, az egyiket a tankerület igazgatójától vehette át, a másik egy miniszteri elismerés. A TEOL podcast adásában ennek kapcsán elmondta, örül, mert pedagógusi pályafutása végére ért és ez a két elismerés szép lezárása a 40 éves pedagógusi pályafutásnak. Arról is szólt mi vitte a pedagógusi pályára, illetve hogy az elmúlt négy évtizedben melyek voltak a pályát érintő jelentősebb változások. Emellett a jövőt érintő terveiről is beszélt.



Boda Zoltán, a Bogyiszlói Általános Iskola szintén nyugdíjba készülő igazgatója, ugyancsak négy évtizedet töltött el a pályán. Visszatekintésében azt is megosztotta, abban, hogy ezt a hivatást választotta, egyik korábbi tanárának meghatározó szerepe volt.