A diákok élvezték a kötetlen játék örömét, lelkesen szaladgáltak egyik feladattól a másikig. A zsetongyűjtés fej fej mellett haladt, s bár a francia királykisasszony csapata szerezte meg a legtöbb puzzle-t, a többiek is szorgalmasan küzdöttek, hiszen a délelőtt nem a versenyzésről, hanem a szabad játékról, a vidámságról szólt. Délben történt meg a használtelem-gyűjtésben kiemelkedően teljesítő diákok és osztályok jutalmazása, akik oklevelet kaptak szorgalmukért.

A Würtz-napon első alkalommal rendezték meg az ötödikesek mazsolaavatóját is, ahol a „mazsolák” valamilyen produkcióval mutatkozhattak be társaiknak. Az 5. a és 5. c osztály egy-egy tánccal készült, az 5. b-sek pedig az iskolai élet mindennapjairól készítettek egy vidám prózai összeállítást. A közönség tapssal jutalmazta a bemutatókat, a nyolcadik osztályosok pedig emléklapot adtak át az ötödikeseknek, s további sikeres felső tagozatos éveket kívántak nekik. A diáknapot egy közös tánccal zárták, ahol boldogan ropta együtt kicsi és nagy. Mint írták, a program sikeréhez nemcsak az iskola dolgozói, de a szülők is nagyban hozzájárultak munkájukkal, utóbbiak egyebek mellett több játékhelyen szórakoztatták a gyerekeket.