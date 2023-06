A madarak hangja, az eső, a kert köti le figyelmét

A Léleképítő vendége több közismert szerzeménnyel is megörvendeztette a közönséget. Kezébe tizenkét húros gitárt fogott, ezt a hangszert annak idején az ausztrál Seekers együttesnél látta, amikor is a csapat az I'll Never Find Another You című dalt játszotta. Tolcsvay Béla máig ezt a zeneszerszámot használja. Elsőként a lemezen 1968-ban megjelent Boldogtalan vándor csendült fel, majd következett a Ne menj el, az Esőben és a Ne sírj kedvesem. Kiváltképp nagy tapsot kapott a Tavaszváró, ennek ismert refrénje így fest: „Nem az a jó, ha szeretlek téged. / Csak az a jó, ha te is szeretsz.” A sort a Nincsen többé tündérvilág kezdetű kompozíció zárta.

A hetvenhét éves énekmondó azt is elárulta: manapság már nem néz televíziót, nem hallgat rádiót, újságokat sem olvas. Helyette otthonában a madarak hangjára figyel, arra, hogy esik az eső, ami után ki lehet menni a kertbe és fel lehet azt szántani.