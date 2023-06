Szekszárdon a Béla király téren, az országzászlónál, a Himnusz, majd a Székely himnusz hangjai után az idén 200 éves nemzeti imánk első sorát idézve kezdte beszédét Szekszárd város alpolgármestere, Gyurkovics János. Mert szükség van Isten áldására, mondta, hiszen háború dúl szomszédunkban, ahol most is kárpátaljai nemzettársaink adják életüket, áldozzák gyermekeik jövőjét.

Magyarország – folytatta - joggal létezik több mint 1100 éve a Kárpát-medencében. Eleink megküzdöttek azért, hogy ma is zengjen a magyar szó Európa szívében. Megállták a rabló mongol nyilait, a török rabigát és Kölcsey után is megannyi megpróbáltatást. Ezek legnagyobbika az első világháborút lezáró trianoni békediktátum, amivel az ország területének kétharmadát, lakosságának több mint felét idegen országokhoz csatolták.

Lenéztek, sárba tiportak és megaláztak egy népet, nem is gondolva arra, hogy ezzel egy újabb szálat fonnak nemzetünk szövetébe, olyan szálat, amellyel ismét erősebb lesz a magyarság. Mert Versailles-ban azon a 103 évvel ezelőtti napon nemcsak esztelen módon szárnyát szegték a magyar turulnak, nemcsak kifosztottak minket, hanem új feladatot is kaptunk. Egy küldetést, hogy a világ magyarságát – éljen bárhol is – összefogjuk. Ezt tesszük, és ezért gyermekeink ma már szinte nem hagyják el a nélkül az iskolát, hogy ne jártak volna a határon túli magyarság valamelyik ikonikus helyszínén, hogy ne találkoztak volna ott saját korosztálybeli társaikkal, fonva ezzel is a nemzeti összetartozás kötelékét.