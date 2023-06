A jogszabályban meghatározottak szerint a védőnői egységek tekintetében a települési önkormányzat helyett az adott településhez tartozó irányító vármegyei intézmény lesz az új egészségügyi szolgáltató, a bátaszékiek esetében a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház.

Hétfőn dr. Bozsolik Róbert polgármester megköszönte a védőnőknek – Hellingerné Fehérvári Mártának, Vitéz Hajnalkának, Bacsi-Valkai Kornéliának és Takácsné Bíró Tímeának – azt a szolgálatot, amit a bátaszéki kismamákért és csecsemőikért tettek az elmúlt 33 éven át.

Vármegyei szinten eddig elsőként Bátaszék adta át a hivatalos átadás-átvételi dokumentációt zökkenőmentesen a Balassa János Kórháznak. Mind a helyi önkormányzat, mind pedig a védőnők bíznak abban, hogy a változást az érintett családok nem fogják észlelni. Ebben segítség az is, hogy továbbra is minden támogatást megad Bátaszék Város Önkormányzata és a Bátaszéki Gondozási Központ is. Ez utóbbiról Borosné Simon Zsuzsanna vezető biztosította a dolgozókat. A védőnők így munkájukat a megszokott rend szerint tudják folytatni.

A hazai védőnői hálózat Európában is egyedülálló rendszer, amelynek jelentősége az utóbbi években, évtizedekben felértékelődött, hiszen amíg szülők a nagyszülőktől megtanulhatták az alapvető otthoni csecsemőgondozást, a mai fiatalok már jóval kevesebb információt kapnak családon belül. Ez a szolgálat minden kismamának ingyenesen jár a terhesgondozással kezdődően a gyermek 18 éves koráig. Fontos feladat, szolgálat, amihez elhívatott emberekre van szükség.