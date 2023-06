Az idén a 13 éves Molnár Ferenc Regő kapta az intézmény névadójáról elnevezett Fusz János Emlékplakettet és a hozzá tartozó oklevelet. Tanévzáró koncertet tartottak a tolnai zeneiskola növendékei és tanárai a helyi katolikus templomban. A remekül zongorázó fiatalember bizonyult most e kitüntetésre érdemesnek, a közelmúltban elért eredményei alapján.

Az áprilisi, tolnai négykezes találkozón kiemelt aranyminősítést szerzett, egy őszi, kaposvári regionális zongoraversenyen második helyezést ért el, egy tavaszi, székesfehérvári megmérettetésen pedig újabb aranyminősítést gyűjtött be. A műsorközlői teendőket is ellátó zeneiskolaigazgató, Máténé Hepp Andrea azt is elmondta Regőről, hogy nagyon ambiciózus alkat, sok mindennel foglalkozik, dobol, énekel, táncol, sőt saját szerzeményei is vannak.

A fúvósok tanárukkal, Maul Miklós Péterrel (jobbról) léptek fel (A szerző felvétele)

A rendezvényen kilenc produkció hangzott el. Volt, amikor a tanár együtt lépett a közönség elé a tanítványaival. Azt is megtudhatták a jelenlevők, hogy ebben a tanévben 14 növendék tett sikeres művészeti alapvizsgát. Két új pedagógus érkezett – Szemerey Eszter és Erősné Máté Éva –, továbbá beindult a magánénektanítás, Pintér Gabriella közreműködésével.

Visszatekintve a 2022-23-as tanévre az igazgatónő sok történésről számolt be. Tartottak növendékhangversenyeket, részt vettek különféle zenei találkozókon, versenyeken, közreműködtek kiállításmegnyitókon. A Mag-házban áprilisban megrendezett jótékonysági koncertjükön 120 ezer forint folyt be a zeneiskola alapítványának kasszájába. Ebből a pénzből finanszírozták a helyi programokat, és utaztatták a résztvevőket a különböző fellépésekre, versenyhelyszínekre.

Nemcsak a fiatalok, a felkészítők is kemény munkát végeztek. A tantestületben leadott szavazatok alapján Seleljo Alexandra zongoratanár kapott elismerő oklevelet. Köszöntötték Maul Miklós Pétert is, aki Tolna Város Kiváló Közalkalmazottja díjban részesült a közelmúltban. Dicsérő oklevelet vehetett át még Schmidt Zoltánné karnagy, aki a zeneiskola kórusával aranydiplomát szerzett egy szekszárdi hangversenyen.

Seleljo Alexandra (balra) tanártársai szavazatai alapján kapott elismerő oklevelet (A szerző felvétele)

Végül az intézményvezető köszönetet mondott a szülőknek, hogy tehetséges gyermekeiket támogatják, és azok zeneszeretőkké, amatőr, esetleg profi zenészekké válhatnak. A tanévzáró koncert után következett a bizonyosztás.