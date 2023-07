Elmondta azt is, örömmel tapasztalták, hogy az emberek, a szekszárdiak, vagy az ide látogatók megértéssel, türelemmel fogadják, elviselik az építkezés miatt elkerülhetetlen korlátozásokat. Viszont, mondta nyomatékkal, néha előfordult, hogy – főleg idősebb emberek – kíváncsiságból, vagy mert nem akarnak kerülni, bemennek a rácsokkal, szalagokkal körülhatárolt építkezési területre. Ez az esetleges gödrök miatt is, de főleg azért, mert ott munkagépek dolgoznak, és ez veszélyes, de emellett hátráltatják a sürgető határidő miatt is gyors tempóban folyó munkát.

Fotó: Mártonfai Dénes

Eddig az időjárás kegyes volt, s így a jövő héten már megkezdődik az építés is.

A részletekről Hámori Szabolcs, a kivitelezést fővállalkozóként végző sióagárdi HGT Invest Kft. ügyvezetője beszélt. Elmondta, tizennégyezer négyzetméternyi burkolatból a héten tízezer négyzetméternyit felbontottak, a munkát nyolcvan ember, tizenhárom munkagép végzi, és tizenöt teherautó hordja a törmeléket. A jövő héten kezdik visszaépíteni a szegélyeket, ágyazatokat készítenek. Majd a munka során a Prométheusz parki bazaltkövek kivételével mindenütt szép, új, modern térkövekből készül a burkolat.