Amikor legutóbb belépett a dunaföldvári önkéntesek közé, rajta és a vendéglátóikon is látszott, hogy náluk is hazai pályán érezhette magát.

- Úgy érzem, hogy itt és a többi közösségeinkben is otthon érezhetem magamat, hiszen a máltai testvéreimhez jövök. Ez Dunaföldvárra is kimondottan igaz, mert az itteni is nagyon aktív csoport. Nem győzök hálát adni a Jóistennek, hogy ilyen csoportvezetőjük van, mint a Jákli Viktor és, hogy ilyen erős, jó közösséggé formálódtak. Olyan akció nincs, amiben ők nem vesznek részt. Nagyon kreatívak. Saját maguk által kitalált akciókat is létrehoznak, amikhez esetenként kérnek támogatást, de javarészt a saját hatáskörükben megszerzik hozzá a segítséget.

Ezek az emberek már bőven túl vannak a fiatal éveiken, de valamiért még mindig tevékeny részesei ennek a közösségnek.

- Szerintem azért, mert egy szeretett közösségben jó lenni, és ez az életkortól teljesen független.

A mai világban a jótékonyságra való hajlam nagyon megkopott.

- Ezzel egyet tudok érteni, de hiszek abban, hogy ha egy jó szándékú ember kitalál valami nemes cselekedetet, amivel a rászorulókon lehet segíteni, akkor talál maga mellé társakat, amire nagyon jó példa a földváriak csoportja.

Adományokat gyűjteni azért, hogy adhassunk

- Ez egy nehéz feladat, de a cél érdekében az ilyen lelkülettel megáldott emberek képesek ezt eredményesen csinálni. Ezt a saját tapasztalataimból is mondhatom, hiszen ez egyrészt egy kihívás, hogy szembehelyezkedsz a félelmeiddel, de próbáld meg, hogy segíteni tudjál másoknak! Ez ad erőt ahhoz mindig újra- és újra tudjunk kérni, hogy a rászorulók általunk tudjanak segítséget kapni.

Amikor a megajándékozott nem tudja megmutatni a háláját és az örömét.

- Tudom, hogy vannak ilyen esetek és már jól viselem, mert megértem az ilyen reakciókat, hiszen már nagyon régóta végzek aktív szociális munkát. a mai napig járok ki a családokhoz és sokszor tapasztalom meg ezt az érzést. Zömében nem így történik, de van ilyen is.

Sok esetben azért fordul elő, mert még nem tapasztaltak ilyet, és nem tudják, hogy ehhez hogyan is kéne hozzáállni. Illetve vannak követelőzők, akik azt mondják, hogy ők már többször is kaptak adományt és az jár nekik. Nem így van, mert ez senkinek sem jár. Azt viszont a másik oldalról tudni kell, hogy amikor szükség van rá, akkor igenis kell adnunk.

