A pénz beszél. És elhallgattatni is képes. Kussol a jogos felháborodás, de még az igazságérzet is, ha valaki megfelelő mennyiségű lóvét virít. Domboriban egy üdülőtulajdonos érkezett az ingatlanához hétfőn reggel, hogy átvegye a szállásdíjat és a kulcsokat a hétvégi vendégeitől. Egy család szállt meg a bungalójában, két gyerekkel és egy kutyával. Sajna, de való: kutyakulák éktelenkedtek az udvarban. Erről nem volt szó – mondta a tulaj, fékezett, de nem titkolt rosszallással. Nem engedte szabadjára a haragját, mert arra gondolt, hogy ezek a pesti bérlők akár visszajárók is lehetnek, és esetleg másoknak is javasolhatják az itteni kikapcsolódást. Nem bánta meg a visszafogottságát, mert az apa egy Szent István-bankót csúsztatott a kezébe, s azt mondta: – Elnézést a kellemetlenségért!

A pénz beszél. És elhallgattatni is képes. Indiai család étkezett, négy gyerekkel egy fővárosi étterembe. A náluk szokásos módon, kézzel ettek, a kicsik mindenbe belemásztak, szaladgáltak a székek között, bujkáltak az asztalok alatt, jó kis csatateret hagytak maguk után. A főpincér eltökélte, hogy megtoldja a számlájukat legalább egy Széchenyivel, de nem volt rá szükség. A családfő, mikor végeztek, megkérte, hogy hívja oda a személyzetet, a konyhából is. A szakácsnak ötvenezer, a többieknek húsz-húszezer forint jattot adott. Úgy megbocsátottak nekik, mint a szegényember, a tisztaszobába piszkító, aranytojást (is) tojó tyúknak…