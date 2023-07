Kis Norbert közölte, az NMHH júniusban indította el kampányát, melynek célja, hogy tanácsokkal lássa el a családokat a gyermekek online biztonsága érdekében. A nyár folyamán újabb tanácsok jelennek meg az NMHH honlapján - összesen tíz - , amelyek többek közt az internetes jogok, az online zaklatás, az adathalászat vagy éppen a videojáték-függőség témájában segítik eligazodni a családokat. A cél, hogy egyensúlyba kerüljön a mobileszközök online világa és a családi élet - magyarázta Kis Norbert.

Rámutatott: a mobileszközök világa egyre inkább eluralja az otthonokat, ezért "veszélybe került a családi idő", amit a szülők és gyermekek egymásra fordítanak.

Kis Norbert kiemelte: az NMHH elsősorban szabályozó hatóság, de érzi a növekvő társadalmi felelősséget. Elmondása szerint nem egyszeri akcióról van szó, hanem folyamatosan igyekeznek napirenden tartani a témát. "Ha többet beszélünk ezekről a kérdésekről, a szülők felelősségéről, akkor kicsit nagyobb eséllyel járulunk hozzá ahhoz, hogy digitális egészség legyen a családokban, médiatudatosan éljük a mindennapokat" - hangsúlyozta.

Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztályvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségi médiában a gyerekek negyedének, valamint a szülők felének adatlapja teljesen nyilvános, tehát bárki számára elérhetőek tartalmaik, ez pedig kiszolgáltatottá teszi őket.

Mint mondta, a kiszolgáltatottság csökkentése és a biztonság fokozása érdekében elengedhetetlen, hogy a szülők tisztában legyenek a digitális világban érvényesülő jogaikkal. Somogyi Ákos fontosnak nevezte, hogy a képeket, videókat körültekintően osszák meg az emberek, kiváltképp, ha gyermekekről van szó. Oda kell figyelni továbbá a jelszavak védelmére is, ezeket a kódokat senki ne mentse el, ne ossza meg másokkal, és időnként változtassa meg - tanácsolta a főosztályvezető, hozzátéve: mindig jusson eszünkbe a tartalmak megosztása előtt, hogy "az internet nem felejt."

Tibenszky Móni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője kiemelte: a digitális kultúra a mindennapi élet része, ami soha nem látott lehetőségeket hozott, ezért nem szabad "démonizálni", vagy "tabusítani" azt. Egyre alacsonyabb életkorban jelenik meg az okoseszköz a gyermekek életében - folytatta - szülőként ezért az egyik legfontosabb feladat, hogy "beszélgessünk az online térben megélt tapasztalatokról." Azt is megjegyezte: a szülőknek meg kell mutatniuk a gyerekeiknek azt az offline világot, amiben ők szocializálódtak, de egyúttal be is kell lépniük a digitális világba, amibe a gyermekek beleszülettek.

Balatoni Monika, az NMHH szakértője szintén a szülők felelősségére hívta fel a figyelmet, kiemelve: a felnőtteknek is edukálniuk kell magukat, mert csak arról tudnak beszélni a gyerekekkel, amit maguk is átlátnak, értenek.

Ismertetése szerint a Medián 2022-es felméréséből kiderült, hogy a 12-20 éves fiatalok több mint 66 százaléka átélt már valamilyen zaklatást. Az adatok szerint egyre inkább háttérbe szorul a testi sértés, ezzel szemben a szexuális bántalmazások és zaklatások száma évről évre hatványozottan nő - tette hozzá Balatoni Monika, megjegyezve: ha megváltozik a gyerek viselkedése a fizikai térben, gondolniuk kell a szülőknek arra, hogy a gyerek esetleg online zaklatás áldozata lehet.