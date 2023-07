Minden családban van legalább egy tűzoltó. Régóta tartja magát ez az állítás Kurdon, és az ifjúsági tűzoltók országos versenyen elért eredménye arra utal, hogy a következő években sem lesz ez másként. A csapatot Füzesi-Müller Györgyi vezeti, aki maga is tűzoltó sarj. Édesapja sokáig parancsnoka volt az önkéntes tűzoltó egyesületnek, és polgármesterré választása óta is aktív tagja a szervezetnek. Gyerekként általa csöppent bele ebbe a közegbe, már kislányként sok időt töltött a szertárban, és maga is versenyzett.

Aztán amikor 16 évesen „kiöregedett” az ifjúsági kategóriából, felkészítője lett a gyerekeknek. A nemzetközi szabályok szerint meghatározott CTIF kategóriában versenyeznek. A tíz tagú csapatokban mindenkinek meghatározott feladata van. Egyrészt egy akadálypályát kell leküzdeniük a versenyzőknek, illetve puttonyfecskendőből vizet pumpálni a célhelyre, valamint a szerelési feladatot is kell teljesíteniük. A másik versenyszám a 400 méteres váltófutás.

Mindehhez a kurdi önkéntes tűzoltók szertáránál is van egy kialakított pálya, amelynek felszerelése a Tolna Megyei Tűzoltószövetségnek köszönhető. Heti két alkalommal ott gyakorolnak a gyerekek. Füzesi-Müller Györgyi elmondta, hogy nemcsak szerelési feladatokat végeznek, hanem más közösségerősítő tevékenységeket is, hiszen fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, örömmel jöjjenek.

A csapatot 12-15 éves fiatalok alkotják, és az idén ballagók helyére már van utánpótlás, így a következő időszakra is biztosított a létszám. Kell is a lelkesedés, mert a gyerekek és Györgyi is komoly célt tűzött ki maga elé. A múlt heti országos versenyen második helyet ért el a fiú csapat, de szeretnének ezen javítani, és aranyérmesként kijutni a két év múlva esedékes tűzoltó-olimpiára. Örülnének, ha támogatókat is találnának, a felszerelés egy része ugyanis már cserére szorul.

Sisakot, cipőt nemrég kaptak újat a gyerekek, de mivel az egységes megjelenés előírás a CTIF-versenyeken, idővel új gyakorlók is kellenek majd. Emellett felnőtt csapatot is szeretnének szervezni az egyesületnél, és újból foglalkozásokat tartani az óvodás korosztálynak. Őket például Macikával lehet motiválni.

A nagyobbacska plüssmackó már több mint tíz éve a kurdi önkéntes tűzoltó egyesület állandó tagja. És bár már több javításon átesett, még mindig bírja a strapát. Pedig számtalanszor mentették már ki „égő” házból a Tűzkakas diáktűzoltó versenyen, amelynek Kurd a szervezője, házigazdája, illetve minden más közösségi eseményen is ott van, húzzák-vonják a gyerekek. Macika Miskolcra, az országos versenyre is elkísérte a csapatot. Sőt, az eredményhirdetésnél a dobogón is ott állt velük.

Füzesi-Müller Györgyi reméli, hogy a most aktív gyerekek felnőve az önkéntes egyesületben, a településen élők védelmében kamatoztatják a megszerzett tudásukat. Az egyesület jelenleg körülbelül ötven tagot számlál – van, aki a közelmúltban gyermeke lelkesedését látva lépett be –, de csupán tizenheten vannak, aki vonulóképesek. A Kurd ÖTE ráadásul önálló beavatkozásra jogosult, vagyis kisebb káreseteket a hivatásos tűzoltók nélkül is felszámolhatnak.

Jogosultságukat nemrégiben újították meg egy sikeres, a katasztrófavédelem által felügyelt gyakorlat során. Beavatkozásból pedig jutott már az idén bőven. Főleg vihar okozta fakidőléseknél segítettek, de balesetnél és autótűznél is volt már rájuk szükség. A legnagyobb káreset februárban történt, amikor kigyulladt egy kétszázötven négyzetméter alapterületű istállóval egybeépített szénatároló. Ötszázötvenegy sertés pusztult el a tűzben.

Füzesi-Müller Györgyi borzasztó látványként idézte fel a történteket. Elmondta, hogy ott és akkor, oltás közben nem jutott el a tudatáig a visító sertések hangja és az égett hús szaga, ám a munka befejeztével még napokkal később is hallotta, érezte ezeket. Maradandó esetként idézett fel egy olyan balesetet is, amelyben szerencsére senki sem sérült komolyan, de a felborult autó utasai között volt egy mozgásában korlátozott, fogyatékkal élő lány is. Az ő hálás tekintetét nem felejti, ahogy azt sem, ahogy mentés közben a kezüket szorította.