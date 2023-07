Nyári kalandok a Völgységi Múzeumban címmel hirdetett napközis táborozási lehetőséget a Völgységi Múzeum az idei nyárra, mely három turnusból áll majd.

– Mindhárom hónapban elérhető ez a lehetőség a családoknak. Öt napon keresztül reggel nyolc és délután tizenhat óra között biztosít tartalmas időtöltést a hét-tizenkét éves korosztály számára – hangsúlyozta J. Stefán Klára, muzeológus. A tábor legfőbb célja most is az, hogy a népszokások, hagyományok és értékek megismerése mellett a történelem, a néprajz, a helytörténet és a természettudományok ismereteivel is gazdagodhassanak a gyerekek.

Az egy-egy hét során megismerhetik lakóhelyük szűkebb vagy olykor tágabb környezetét, annak kulturális értékeit, nemzetiségi hagyományait, élővilágát és felfedezhetik egy-egy kirándulás alkalmával a különlegességeket is. A kézműves foglalkozásoknál prioritást élveznek az elfeledett, ősi szakmák, a természetes alapanyagok felhasználási lehetőségei és a Völgység kézműves hagyományai.

Emellett természetesen a mai kor kívánalmai és igényei sem maradhatnak figyelmen kívül, így a Múzeum megismerése, „felfedezése” játékos feladatokkal, illetve a kiállítóterekhez tartozó élmények sokszínűségével igyekszik a Völgységi Múzeum csapata 2023-ban is tartalmas nyári elfoglaltságot biztosítani a gyerekek számára.

A június 26-30. közötti héten a Wosinsky Mór Múzeumban a Sárköz nevezetességeit fedezték fel a táborozók, Mórágy ismert és kevésbé ismert területeit járták körbe, a Völgységi Múzeumhoz tartozó Tűzoltó Múzeumban próbálhatták ki a korabeli szerkocsikat. A 160 éves bonyhádi hengermalom történetével ismerkedtek a gyerekek és Mohácsi Buzánszky Norbert jóvoltából a Völgységi Múzeumban időszakos jelenlevő kéziőrlővel őrölhettek gabonát.

Kézműves foglalkozások keretében a horgolás technikáit is elleshették, rókát készítettek a Foltozoo közreműködésével varrásos technikákkal, római kori gladiusok készültek, az agyagozás alapjait próbálhatták ki a táborozók. Kézben tarthattak múzeumi tárgyakat, saját tervezésű szalvétát, csodás gyöngykarkötőket és bőrbikákat készíthettek a Sudridom Hagyományőrző Egyesület segítségével. A következő turnusban – július 7. és 11. között – folytatódik a kaland.

Képek: a szerző fotói