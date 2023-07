Szabó Sándor nemcsak szavakkal fejezte ki köszönetét az áldozatos munkáért. Egymillió forintos támogatásban részesült a megyei kórház, valamint fél-félmillió forintot kapott a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség vármegyei szervezete. Az esten műsort adott a Tücsök Zenés Színpad, illetve a vármegye több vezető politikusa is a háláját fejezte ki.

Süli János országgyűlési képviselő elmondta, hogy a saját bőrén is megtapasztalta a koronavírust, de szerencsére azt is, hogy a szekszárdi kórház dolgozóinak megfeszített munkájának is köszönhetően fel tudott épülni.

– Nemcsak a rendkívüli helyzetekben tartozunk hálával, hanem a mindennapokban is – mondta Horváth István országgyűlési képviselő. Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, hogy megbecsülés jár az egészségügyben dolgozók áldozatos, sokszor hősies munkájáért. A város nevében Gyurkovics János alpolgármester szólalt fel. Mint mondta, életek múlnak az egészségügyi dolgozók magas szakmai felkészültségén, amelyhez elhivatottság, hit és erő társul.

Dr. Kovács Klára a háziorvosok nevében nyilatkozott. Elmondta, hogy az ünnep jó alkalom arra, hogy a pozitívumokról beszéljünk. Zajlik az egészségügy átalakítása, amit sok kritika ér, ám látni kell a már elért eredményeket is, hiszen több nagy lépést már megtettek. Ilyen a hálapénz kivezetése és az orvosok bérének rendezése, az alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése, az elektronikus tér bevezetése és még előttünk áll az ügyeleti rendszer átalakítása. – Ne az ütközést keressük, hanem a párbeszédet! – mondta.