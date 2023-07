Műtét 2 órája

Angyalok segítik a paksi kislány gyógyulását

Június 4-én megműtötték Barcelonában Etessy Anettet. Ő az a paksi 15 éves ifjú hölgy, akinek olyan gyógyíthatatlan betegsége van, amit itthon nem tudnak kezelni. A kislányt az Anett Angyalai Alapítvány segítette eddig is gyógyulásban, de most ismét támogatásra szorul, hiszen a műtét után kétféle terápiát is javasoltak neki, ami a gyógyulását segítené, ehhez pedig újabb milliók kellenének.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Etessy Anett a szüleivel, immár itthon, Pakson, a műtét után (Beküldött fotó)

Június 2-án, vasárnap érkezett meg Etessy Anett a szüleivel Barcelonába. Mindnyájan nagyon izgultak a műtét miatt. Ugyanakkor bizakodtak is, hiszen a műtétet végző Igor Nazarov professzor reményt adott arra, hogy Anett állapota sokat javulhat. A kislány gyógyíthatatlan betegségben szenved, amelynek neve hivatalosan: CMT2C. Ez egy idegrendszeri probléma, ennek része az izmok fogyása, merevsége. – Anettről 7 éves korában derült ki, hogy valami nincs rendben vele. Egyensúlyzavara volt, sokszor elesett, öt évig vizsgálták, lúdtappal kezelték, még meg is műtötték, de nem találták az okot, mondta Mészáros Réka, aki az Anett Angyalai Alapítványt elindította és mindvégig támogatta a családot, ő szervezte a kamionos jótékonysági felvonulást is. Beküldött fotó – A betegségét 12 éves korában diagnosztizálták. Ez gyógyíthatatlan, de terápiákkal karbantartható. Anett egyébként igyekszik olyan lenni, mint a többi hasonló korú kislány, ősztől a paksi gimnáziumba jár, mellette csinálja a kijelölt terápiákat, hajnalban kel, hogy az izmait kilazítsa, bemozgassa. Most felcsillant a remény, hogy Barcelonában a műtét után sokat javulhat az állapota. A műtét során az izmokat megvágják, hogy a merevséget oldják. Tizenhat bemetszést végeztek Anetten, a műtét másfél óráig tartott. A csonthártyáról fejtették le az izmokat. Anett tisztában van a betegségével, még tud bottal járni, de fél attól, hogy idővel kerekesszékbe kényszerül, ezért is vállalta a műtétet. A kórházat két nap múlva elhagyhatták, és már haza is ért a család. – Két hétig nem állhat lábra Anett, és legalább fél évig tart az ezt követő rehabilitáció – mondta Mészáros Réka. – Már most látszik, hogy eredményes volt a műtét, hiszen a lábfeje már lazább és a karját is fel tudja emelni a feje fölé. Ugyanakkor újabb kihívás elé került a család. A kétféle terápia ugyanis nincs helyben, Érden lenne az egyik, de majd személyes konzultáció után döntenek a gyógyítók, hogy vállalják-e a paksi kislányt. A beavatkozások és a hozzájuk kapcsolódó utazások újabb pénzt igényelnének, vagyis ismét gyűjtésbe kezdtek az Anett Angyalai. A család helyzetét nem könnyíti meg, hogy eddig a paksi atomerőmű, ahol az édesapa dolgozott, rendelkezésre bocsátott nekik egy autót, melyen hozták-vitték Anettet a kezelésekre, de az édesapa nyugdíjba ment, így ez a kedvezmény megszűnt. Beküldött fotó A jótékonysági kamionos találkozó szervezője, Mészáros Réka azt mondta, amikor először találkozott Anett történetével, akkor ő 12 éves volt. Arról olvasott, hogy 1,2 millió forint kellene ahhoz, hogy elkezdjenek egy terápiát. Arra gondolt, egy kislány életét nem határozhatja meg rossz irányba pár millió forint hiánya. A műtétre szerencsére összegyűlt a pénz, most arra kéri, azokat, akik segíteni tudnak – akár egy fagyi árával is – ennek a kislánynak, azok tegyék meg, mert az hatalmas támogatás lenne. Anett Angyalai alapítvány

Számlaszám: 11742551 - 21442678 - 00000000 Orosz származású a professzor Dr. Igor Nazarov orosz származású gyermekgyógyász, sebész. Jelenleg Barcelonában, Spanyolországban él és dolgozik. Módszere az úgynevezett „szelektív és zárt miotenofasciotomia” , egy kevéssé invazív sebészeti beavatkozás, melyet a Cerebral Paralisis (CP), illetve más hasonló megbetegedések (például agyi traumák) következményeinek kezelésére alkalmaz.

A módszer hatásos a feszes izomzat, izomtónus zavarok esetén, 27 éves tapasztalattal a háta mögött segít gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Magyarországra az előzetes vizit – a beavatkozás szükségességének és elvégezhetőségének eldöntéséhez, és a kontroll vizsgálatok elvégzése érdekében – jön évente kétszer. Hasonló látogatásokat világszerte tesz, páciensei számos országból kerülnek ki. Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy módszere nem alternatív megoldása más, ugyanazon betegcsoportra irányuló kezeléseknek, inkább kiegészítése, együttes alkalmazása, mely elősegíti a rehabilitációs folyamat sikerességét.



