– Izgalmas, munkás és eredményekkel teli év volt – kezdte Böröcz Máté. – Két képzési formával indult a tanév, az egyik a FIT, a Fiatal Tehetség Program, amely az általános iskola ötödik osztályát kezdőkkel indult tavaly, idén jöttek az újak, s a felmenő rendszerben idén már a második csapat is befejezte a tanévet. A másik képzési forma a középiskolás program.

Ami fontos, hogy egyiknél sem az iskolából az iskoláktól vesszük el a diákokat, hanem az iskola mellett egy kiegészítő tehetséggondozó képzést nyújtunk nekik. Így a legifjabbak többek között egészségügyi ismeretekkel gazdagodtak. Megtanulták a sebek bekötözését, az újraélesztést, ellátogattak a mentőállomásra, de foglalkoztak a pénzzel, a médiával, ismerkedtek drónokkal, robotokkal, de volt társasjáték, farsangi mulatság, kirándulás Paksra az atomenergetikai múzeumba.

Karácsony közeledtével gyűjtést szerveztünk a Tolna megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesülete számára, cserébe a diákok megismerték a látássérültek hétköznapjait. Ezek mellett tanultak nyelveket, az MCC-ben ugyanis azoknak, akiknek nem lenne lehetőségük arra, hogy nyelveket tanuljanak, itt megtehetik. Angol és német nyelvi képzéseket indítottunk, s vannak már, akik elérték a nyelvvizsga szintet.

Számunkra fontos, hogy a kommunikációs készséget javítsuk a diákoknál. Ezért vannak a szituációs játékok, például egy utazás játszása németül vagy angolul, a szállodától elkezdve az autó bérlésén át a nyaralás kérdésköréig. Terv, hogy jövőre – ha lesznek, akik az angol és német mellett más nyelvet akarnak tanulni, például olaszt, oroszt, vagy bármi mást – bizonyos létszám esetén el fogjuk indítani azt is.

De nemcsak a szellemi gyarapodás volt itt a lényeg. Voltak táborok, ahol többek között vitorlázni is megtanultak, és találkoztak, barátkoztak a diákok az ország más tájain élőkkel, az on-line térben azóta is tart a kapcsolat köztük.

Az internet emellett a tanulásban is szerepet kap. Mert amellett, hogy bejönnek képzési alkalmakra az általános iskolás diákok, működik az e-learning, így is kapnak feladatot. Ezek kapcsolódnak az adott a kurzushoz, a pénzügyi tudatossághoz vagy a drónokhoz, a robotok világához.

Második tanévét zárta a középiskolás program is, melynek során rengeteg új, a gyakorlatban is alkalmazható tudással, ismeretanyaggal gyarapodtak a résztvevő diákok. A klubdélutánok keretében a kommunikációs készségeket javították. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a vitakultúrát javítani tudjuk azoknál is, akiknél volt ennek már valamiféle alapja, valamilyen szinten elsajátították az érvelési és a beszédtechnikát.

Nagyon érdekes előadást tartott egy protokollszakértő, volt közös vacsora, ahol a diákok megtanulták, hogy melyek a helyes viselkedési formák, mire való a rengeteg étkészlet, melyik pohárba mit kell tölteni, hogyan kell felöltözni egy alkalomra. A középiskolásoknál is népszerűek a tanulmányi kirándulások.

Ezek során a diákok megismerkedhettek a délvidék és Somogyország gyönyörű térségeivel, az Ős-Dráva látogatóközponton belül megismerhették az ottani élővilágot. Az MCC külföldi tanulmányutakra is biztosít lehetőséget, így volt diákunk, aki sikeresen pályázott görögországi tanulmányútra, s egy hetet töltött a retorika és a politika őshazájában, Görögországban.

A középiskolás diákjaink közül több végzős diák pályázott az egyetemi programra, ahol további segítséget kaphatnak tehetségük kiterjesztéséhez.

A Mathias Corvinus Collegium a tehetséges fiatalok ismereteinek gyarapítása mellett a felnőttekkel is szoros kapcsolatot tart. A szekszárdi képző központban, az indulás óta eltelt két évben negyvenhárom szakmai programot rendeztünk. Egy-egy témakör legjobb szakértői, politikusok is tartottak előadásokat. Például a kormányszóvivő asszony, Szentkirályi Alexandra aktuálpolitikai kérdésekről beszélt, a vármegyeháza dísztermében pedig Gulyás Gergely részvételével egy kvázi kihelyezett kormányinfó volt.

Vendég volt a kormány munkáját is segítő Gladden J. Pappin, aki a Dallasi Egyetemen oktatott, arról beszélt, hogyan formálja a vidéki életet a digitális világ. Nagyon népszerűek voltak azok a pszichológia témájú előadások, amelyeket a szülők akadémiája programban szervezett az MCC.

A tanév befejeződött, s készülnek a szeptemberben kezdődő újabbra. Új képzési struktúra lép be és bővül a Fiatal Tehetség program. Az új évfolyamra ugyanis 25 kisdiák tud bekerülni, de jóval többen jelentkeztek. Ezért egy Fit plusz indul szeptembertől, melyben a többiek is kiegészíthetik általános iskolás tanulmányaikat, nekik is nagy valószínűséggel meg fogjuk hirdetni a nyelvi képzéseket.

Tovább szépül, gyarapodik a képzési központ épülete is, amelyben az eltelt év során három új tantermet és egy majd' kétszáz négyzetméteres plenáris előadótermet sikerült kialakítani. Ezeket még csinosítgatjuk, lesznek olyan terek, ahol a képzési alkalmak között, iskolaidőn túl le tudnak ülni a diákok, kialakítunk egy mini könyvtárat, az épület mellett pedig az udvaron kis pihenőt, ligetet ahol a diákok, akik szombaton reggel kilenctől délután négyig itt vannak, kimehessenek levegőzni.

Két évvel ezelőtt, mikor átvettük az épületet, szinte tájsebként tátongó ingatlan volt a város frekventált részén. Most a megújult Vendéglátóipari Iskola és a felépült Tudásközpont mellett ez az épület külsejét illetően is beilleszkedik a tudást gyarapító intézmények közé.